Mircea Lucescu pleacă în Belgia Selecționerul va face investigații medicale și în străinătate + Cine decide dacă va fi pe bancă la barajul cu Turcia
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 14:35
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 14:35
  • Mircea Lucescu (80 de ani) pleacă, pe 16 februarie, în Belgia pentru a fi supus mai multor investigații medicale.
  • Selecționerul a făcut deja o serie de teste în țară. De ce a ales să meargă în afara țării, în rândurile de mai jos.

Conform informațiilor medicale ale GOLAZO.ro, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este descrisă de medici drept „îngrijorătoare” și „gravă”.

Lucescu pleacă în Belgia. Cine decide dacă va fi pe bancă la barajul cu Turcia

Il Luce este acum internat la Spitalul Universitar de Urgență București, iar la mijlocul lunii februarie, pe data de 16, mai exact, va pleca în Belgia, anunță primasport.ro.

Acolo, Lucescu are programată o vizită la o clinică, pe 17 februarie, unde va primi o a doua părere despre natura bolii pe care o are, una extrem de serioasă.

Federația ține legătura cu selecționerul, dar există o îngrijorare reală în privința pregătirii barajului cu Turcia, de pe 26 martie.

Cei din conducerea FRF așteaptă noi semnale despre situația selecționerului și despre cum va evolua refacerea.

Conform aceleiași surse, decizia dacă Lucescu rămâne sau nu pe banca naționalei la baraj îi va aparține selecționerului.

Mircea Lucescu: infecție puternică + insuficiență cardio-respiratorie

Pe finalul anului trecut, după finalul preliminariilor, selecționerul a avut probleme cardiace. Din pricina acestora, el a și evitat călătoria lungă până la Washington, unde a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Mondialului.

Sfârșitul lui decembrie a confirmat probleme mai complicate decât se credea. Iar începutul lui 2026 l-a obligat din nou să ajungă la spital. De data aceasta, spun surse medicale, problemele au venit din altă sursă. O gripă severă, cu temperatură de peste 39 de grade, care n-a cedat nici măcar cu antibiotice.

Mai exact, dezvăluie doctorii pentru GOLAZO.ro, s-a descoperit că Mircea Lucescu a avut o infecție puternică, urmată de insuficiență cardio-respiratorie. Preocuparea din familia Lucescu s-a acutizat. 

Medicii au decis să-l înscrie pe Il Luce într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă.

