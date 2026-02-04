Farul - Dinamo 2-3 VIDEO+FOTO. Revenire de senzație a „câinilor” la Ovidiu!

Dinamo a învins Farul, scor 3-2, în etapa #25 din Liga 1.

Victoria „câinilor” a fost adusă de un gol marcat de Alexandru Pop, în minutul 89 al partidei.

Farul și Dinamo au oferit o partidă spectaculoasă la Ovidiu.

Dinamo, revenire de senzație în meciul cu Farul

Meciul a început abrupt, cu acțiuni de ambele părți. Musi l-a testat pe Buzbuchi, iar în careul celălalt, Grigoryan a zguduit transversala porții lui Epassy.

Deschiderea de scor s-a produs în minutul 25, când Alibec a fost găsit excelent de Ișfan și i-a pasat în fața porții lui Radaslavescu, cel care nu a ratat ținta.

Dinamo a alergat după egalare și a reușit-o chiar înainte de pauză. La un corner de pe partea dreaptă, Boateng s-a înălțat mai sus decât Buzbuchi și a trimis balonul în poartă cu o lovitură de cap.

Repriza secundă a fost la fel de spectaculoasă. Ultimele 20 de minute ale meciului a adus nu mai puțin de 3 goluri.

Larie a readus Farul în avantaj, după un penalty dictat de Horațiu Feșnic cu ajutorul sistemului VAR, în urma unui fault stupid făcut de Stoinov asupra lui Gustavo Martins. Era minutul 71.

Formația antrenată de Zeljko Kopic nu a renunțat la luptă. Același Boateng a reușit „dubla”, iar Pop a dat lovitura la doar câteva minute după ce a fost trimis pe gazon.

VIDEO Golul victoriei marcat de Alex Pop în Farul - Dinamo 2-3

Atacantul născut în Buenos Aires a transformat un șut ratat al lui Armstrong într-o pasă decisivă și a adus toate cele trei puncte pentru Dinamo.

Grație acestui succes, Dinamo a urcat pe locul 2, cu 48 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai slab. De partea cealaltă, Farul este pe locul 10, cu 34 de puncte.

Farul - Dinamo 2-3

Au marcat: Radaslavescu ('25), Larie ('71, pen.) / Boateng ('45, '75), Pop ('89)

Radaslavescu ('25), Larie ('71, pen.) / Boateng ('45, '75), Pop ('89) Spectatori: 3.119 (aproximativ 700 de fani dinamoviști)

Min.90+6 - Final de meci la Ovidiu!

Min.90+3 - Schimbare la Dinamo: iese Karamoko, intră Țicu. Este meciul de debut al fotbalistului transferat de la Petrolul.

Repriza secundă va fi prelungită cu minimum 6 minute

Min.89 - GOL Dinamo, 2-3! Armstrong trage slab la poartă, mingea ajunge la Pop, iar acesta îl învinge pe Buzbuchi.

Min. 84 - Alexandru Buzbuchi își salvează miraculos echipa, după ce a apărat in-extremis un șut trimis de Karamoko.

Min. 81 - O schimbare și la Farul Constanța. A ieșit de pe teren Alexandru Ișfan, fiind înlocuit de Jovan Markovic.

Min. 80 - Duțu intră la Dinamo în locul lui Ikoko. Este meciul de debut pentru fotbalistul adus de Dinamo în această iarnă. Au mai intrat Pop și Mihai, în locul lui Musi și Soro.

Min.78 - Armstrong vede cartonașul galben.

Min.76 - Schimbare la Farul: iese Radaslavescu, intră Cojocaru.

Min.75 - GOL Dinamo, 2-2! Stoinov șutează puternic de la distanță, Maftei nu reușește să degajeze mingea din fața porții, iar Boateng profită și face „dubla”

Min.71 - GOL Farul, 2-1! Larie își asuma executare loviturii de la 11 metri și îl învinge fără emoții pe Epassy.

Min.68 - Stoinov îl lovește cu cotul în gură pe Marins, în careu, iar Horațiu Feșnic este chemat la VAR pentru a revedea faza. Este penalty pentru Farul și cartonaș galben pentru fotbalistul lui Dinamo.

Min.66 - Vojtus îi fură o minge lui Gnahore la mijlocul terenului, balonul ajunge la Vînă, care șutează puternic din preajma careului de 16 metri, însă Epassy se întinde și trimite în corner.

Min.63 - A treia modificare la Farul: iese Alibec, intră Vojtus.

Min.60 - Schimbare la Dinamo: iese Mărginean, intră Armstrong

Min.59 - Karamoko ajunge la o centrare de pe partea dreaptă a lui Ikoko, dar lovește greșit balonul cu capul, iar mingea se duce mult peste poarta lui Buzbuchi.

Min.47 - Cîrjan găsește ceva spațiu în defensiva adversă și șutează de la marginea careului, însă încercarea sa a fost chiar pe direcția lui Buzbuchi.

Min.46 - Start în repriza secundă! Ianis Zicu face două modificări la pauză: ies Pellegrini și Grigoryan, intră Țîru și Tănasă.

Min.45+3- Final de primă repriză.

Min.45+2 - Karamoko vede cartonașul galben și va fi suspendat în meciul cu Universitatea Craiova. Vînă a fost și el avertizat pentru proteste.

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 2 minute

Min.45 - GOL Dinamo, 1-1! Boateng se înalță excelent după o centrare de pe partea dreaptă a lui Ikoko din corner și îl învinge pe Buzbuchi. A fost al 10-lea gol al „câinilor” din fază fixă în acest sezon

Min.38 - Musi se prăbușește în careul Farului și primește cartonașul galben pentru simulare. Faza a fost verificată de VAR, dar Horațiu Feșnic nu și-a schimbat decizia.

Min.36 - Ișfan primește o minge la marginea careului, șutează la colțul lung, însă Epassy respinge în afara terenului.

Min.35 - Opruț vede cartonașul galben, după ce îl trage de tricou pe Alibec în apropierea centrului terenului.

Min.25 - GOL Farul, 1-0! Ișfan îi pasează în adâncime lui Alibec. „Șeptarul” constănțenilor avansează, pătrunde în careu, îi pasează lui Radaslavescu în fața porții, iar acesta nu ratează ținta.

Min.15 - Cîrjan șutează puternic de la aproximativ 25 de metri, însă mingea se duce mult pe lângă lui Buzbuchi.

Min.10 - Grigoryan pătrunde în careu, șutează din întoarcere, dar mingea lovește doar bara transversală a porții apărate de Epassy. Pe fază, Ișfan trimite din voleu, însă fără precizie.

Peste 700 de fani dinamoviști asistă la această partidă

Min.5 - Musi semnează prima ocazie a meciului. Jucătorul lui Dinamo șutează de la marginea careului, însă Buzbuchi este la post și respinge balonul în corner.

Min.1 - Start de meci la Ovidiu!

Echipe de start:

Farul: Buzbuchi - Maftei, Larie, Gustavo Marins, Pellegrini - Vînă, Diogo Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Alibec, Ișfan

Buzbuchi - Maftei, Larie, Gustavo Marins, Pellegrini - Vînă, Diogo Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Alibec, Ișfan Rezerve : R. Munteanu, C. Gheorghe, Țîru, Al. Duțu, Banu, Goncear, Iancu, Tănasă, Doicaru, Cojocaru, Markovic, Vojtus

: R. Munteanu, C. Gheorghe, Țîru, Al. Duțu, Banu, Goncear, Iancu, Tănasă, Doicaru, Cojocaru, Markovic, Vojtus Antrenor : Ianis Zicu

: Ianis Zicu Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Soro, Karamoko, Musi

Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Soro, Karamoko, Musi Rezerve : Roșca, Din Licaciu, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, M. Duțu, Sivis, Țicu, Armstrong, Pop

: Roșca, Din Licaciu, Mazilu, Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, M. Duțu, Sivis, Țicu, Armstrong, Pop Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic Stadion : Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal (Ovidiu)

: Complex Sportiv Academia Gheorghe Hagi - teren principal (Ovidiu) Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea. Asistenți: Avram Valentin și Cerei Alexandru. Arbitru VAR: Colțescu Sebastian. Arbitru AVAR: Trandafir Cristina

Ianis Zicu: „Bucuria noastră că batem locul 1 sau locul 15, trebuie să fie aceeași”

Cea mai recentă întâlnire directă dintre cele două echipe s-a încheiat 1-1, pe 22 septembrie.

„Dacă etapa trecută am întâlnit echipa cea mai bună ca joc (n.r. - U Craiova, scor 4-1), de data aceasta întâlnim adversarul cel mai complet din punct de vedere al calității jucătorilor. Au și jucători de forță, jucători cu calitate foarte mare în acțiuni individuale, și jucători foarte buni la momentele fixe.

Jocul lor este complex și trebuie să fim mult mai atenți, pentru că meciul trecut am suferit destul de mult pe faza defensivă. Iar acum, cu siguranță, vom suferi din nou și trebuie să fim mai concentrați, mai atenți, să nu le oferim spații.

În momentul acesta avem partide grele și cred eu că punctele pe care le acumulăm sunt principalul obiectiv și principala bucurie. Nu cred că este importantă poziția în clasament a echipei pe care o întâlnim. Bucuria noastră că batem locul 1 sau locul 15, în momentul acesta trebuie să fie aceeași”, a spus Ianis Zicu, la conferința de presă.

3-0 s-a încheiat ultimul succes reușit de constănțeni pe teren propriu în fața „câinilor”, pe 20 august 2021

Partida va fi una specială pentru antrenorul Ianis Zicu, cel care și-a început cariera în prima ligă la Dinamo și a evoluat pentru „câini” timp de opt sezoane în mai multe perioade diferite, cucerind două titluri în 2002 și 2004.

Zeljko Kopic: „Sunt într-un moment în care au încredere”

Dinamoviștii au suferit o singură înfrângere în precedentele 11 partide din Superliga (0-2, cu UTA, pe 20 decembrie), reușind în acest interval șase victorii și patru rezultate de egalitate.

„Farul este o echipă bună, s-a prezentat bine în ultimele două meciuri. A avut câteva momente bune împotriva Craiovei, a reușit să câștige la scor.

Sunt într-un moment în care au încredere, suntem conștienți de ce echipă avem în față.

Despre echipa noastră, suntem într-o formă bună. După două victorii (1-0 cu U Cluj și 2-1 cu Hermannstadt), a venit egalul cu Petrolul (1-1), noi ne propusesem mai mult. Voiam să câștigăm meciul.

Chiar și așa, am văzut multe lucruri bune. A trebuit să ne adaptăm în meciurile cu Hermannstadt și Petrolul, sunt două echipe care se apără aglomerat, cu 10-11 jucători.

Avem nevoie să devenim și mai periculoși, să marcăm mai multe goluri în astfel de meciuri. După meci a urmat recuperarea, discuțiile despre partidă și pregătirea meciului cu Farul”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă.

Cele două echipe s-au întâlnit de 32 de ori în prima ligă. Dobrogenii au obținut 15 victorii, bucureștenii s-au impus în opt partide, iar nouă meciuri s-au încheiat la egalitate, conform lpf.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport