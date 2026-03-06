Ioan Vermeșan (19 de ani), atacantul lui Hellas Verona, a vorbit despre convocarea pe lista preliminară a jucătorilor convocați de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru barajul CM 2026.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Dacă va învinge Turcia, naționala României va juca, 5 zile mai târziu, cu învingătoarea partidei dintre Slovacia și Kosovo.

După debutul în Serie A, într-un meci cu Sassuolo (0-3) disputat pe 20 februarie, în care a jucat 8 minute, fotbalistul a aflat că a fost inclus pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu, alcătuită exclusiv din jucători care evoluează în străinătate.

Ioan Vermeșan, după ce a fost convocat de Mircea Lucescu la națională: „Nu mă așteptam”

„ Categoric că am fost surprins de faptul că sunt pe lista preliminară. Nu mă aşteptam, dar mi-am dorit mereu să pot ajunge la naţională.

E o bucurie şi mai mare că asta se poate întâmpla sub comanda domnului Mircea Lucescu. Ce pot să spun e că voi da tot ce am mai bun, ca să nu dezamăgesc şi să rămân la naţională.

Dacă nu voi prinde lista finală, voi merge să joc pentru U21, nu va fi nicio o problemă. Vreau să bifez cât mai multe prezenţe pentru echipa mea de club şi să mă bucur în continuare de fotbal”, a declarat Vermeșan, conform primasport.ro.

4 meciuri a jucat Vermeșan pentru echipa națională U21. Tânărul atacant este cotat la 600.000 de euro, conform transfermarkt.com

Ioan Vermeșan a debutat la doar 15 ani în Liga 2, la Ripensia Timișoara.

Ulterior, a trecut pentru scurt timp pe la UTA Arad, iar la 16 ani a făcut pasul în Italia, unde, la echipa U20 a celor de la Hellas Verona, a adunat 86 de meciuri, în care a marcat de 34 de ori și a oferit 14 pase de gol.

„Nu ştiu dacă ăsta e drumul corect pentru un tânăr jucător din România. A fost o alegere pe care am făcut-o la acel moment.

Mi-a fost destul de greu la început. Am plecat împreună cu un alt jucător român, Luca Szimionaş. Şi el e tot la Verona. Ne-am ajutat reciproc, am stat mereu împreună şi ne-am putu baza unul pe celălalt.

Limba n-a fost o problemă şi am avut şansa să dau peste un grup şi un staff care mi-au dat încredere şi m-au ajutat să progresez”, a mai spus fotbalistul.

O surpriză o reprezintă și prezență pe listă a lui Marius Corbu (23 de ani), mijlocaș ofensiv care evoluează la Ferencvaros, echipă din Ungaria care se va duela cu Braga în optimile Europa League.

Lista preliminară pentru barajul CM 2026: Ioan Vermeșan și Marius Corbu, surprizele lui Mircea Lucescu

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)

(Raków | Polonia, 5/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)

(Pisa | Italia, 35/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)

(Al Ain | EAU, 8/0) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

(Ferencváros | Ungaria, 0/0) Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)

(Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)

(DC United | SUA, 4/2) Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)

(Gaziantep FK | Turcia, 27/7) Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

