Liță Dumitru (76 de ani) a lansat un atac dur la adresa lui Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al FRF.

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Fostul mare fotbalist este extrem de dezamăgit de faptul că nu face parte și el din Comisia Tehnică a FRF, al cărei președinte este chiar Mihai Stoichiță.

Nume precum Aurel Țicleanu, Miodrag Belodedici, Rodion Cămătaru sau Marcel Răducanu, alte legende ale fotbalului românesc, fac deja parte din această comisie.

Liță Dumitru, atac la Mihai Stoichiță: „Plâng singur în casă! Am râie?”

„Câteodată îmi vine să plâng singur în casă de necaz. Am ajuns la 76 de ani, iar după o viață de fotbalist și om care am mâncat fotbalul pe pâine am ajuns să nu mă mai bage mai nimeni în seamă!

Am și eu pătrățica mea aici la Chiajna, unde mai antrenez copiii.

Dar mă doare teribil că FRF și Stoichiță nu mă bagă de loc în seamă. Bă, oameni buni, am râie pe mine? Ce v-am făcut? Am revenit în România de trei ani și mă considerați deja mort?

Nu am fost eu poate mai mare ca Dobrin, bă, dar am fost și eu acolo, ca valoare, am fost și eu acolo lângă un Dobrin, Balaci, Hagi. Nu mai am pretenția la 76 de ani să mă știe cine am fost copiii ăștia de acum, dar tu, Mihai Stoichiță nu mă știi?

Stoichiță nu e cu mult mai mic ca mine, dar chiar nu ai nevoie în Comisia aia Tehnică din FRF de experiența mea? Bă, oameni buni, poate că nu mă mai țin picioarele să joc fotbal, dar mintea încă mă ține.

Ce o să mă regretați când n-o să mai fiu în viață…. Să vedeți atunci ce mesaje va posta FRF! Să vedeți cum își vor aduce aminte de câte meciuri am jucat pentru națională, Steaua și Rapid! Să vedeți ode la adresa mea!

Mă uitam și prin studiourile TV. Nu am loc nici măcar pe acolo să fac și eu o analiză! Ce-o să mă plângeți când nu o să mai fiu… Ce o să vorbiți voi că am jucat împotriva lui Pele și a lui Cruyff… E grea, bă, copii bătrânețea!”, a declarat Liță Dumitru, citat de prosport.ro.

Rapid, Steaua și Poli Timișoara sunt echipele pentru care a evoluat Liță Dumitru de-a lungul carierei. Și-a trecut în palmares două tituluri de campion și patru cupe ale României.

442 de meciuri a jucat Liță Dumitru în Liga 1: a marcat 64 de goluri

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