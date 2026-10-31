O legendă a Stelei, de partea lui Becali Fostul mare fotbalist spune că FCSB este adevărata Steaua: „Eu n-am jucat la echipa care e în Divizia B”

Liță Dumitru (76 de ani), fostul mare mijlocaș al Stelei și al echipei naționale, consideră că FCSB, clubul patronat de Gigi Becali, este continuatoarea echipei pentru care a evoluat.

Fostul internațional a criticat și situația actuală a Stelei din Liga 2, care nu are drept de promovare în Superliga.

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Disputa dintre FCSB și CSA Steaua continuă să împartă fostele glorii ale clubului din Ghencea. Liță Dumitru este unul dintre fotbaliștii importanți ai Stelei din anii '70.

Liță Dumitru: „Echipa lui Gigi e Steaua!”

Liță Dumitru a precizat că nu încearcă să-i convingă pe ceilalți suporteri să-i împărtășească opinia, dar că nu are îndoieli în privința identității echipei.

„Eu am jucat la Steaua. FCSB a fost echipa luată de Gigi, a dus-o unde a dus-o. Chiar dacă îi supăr pe unii sau pe alții, nu mă interesează, eu supăr pe multă lume: eu am jucat la Steaua.

Nu la Steaua asta care e în Divizia B, că nici asta nu e Steaua! Acolo conduce cine conduce și, de când conduc, au uitat să mai joace fotbal.

La început, cei care sunt acolo, erau numai în primele locuri în Divizia B. Nici n-au promovat la un moment dat că nu le-au dat voie.

Dar acuma sunt, săracii, vai de fundul lor! Sunt pe jos”, a declarat Liță Dumitru, potrivit Pro Sport.

Ajung ei să joace în cupele europene? Și chiar dacă ar face-o? Nu o să ajungă la performanțele pe care le-au avut ceilalți. Echipa lui Gigi este Steaua. Liță Dumitru, fostul mare mijlocaș al Stelei

Steaua, doar egal cu CS Dinamo în Liga 2

Declarațiile lui Liță Dumitru vin după ce Steaua a remizat cu CS Dinamo, scor 0-0, vineri, 30 octombrie, în Ghencea, în primul meci al etapei #12 din Liga 2.

Echipa pregătită de Daniel Oprița a avut mai multe ocazii, dar nu a reușit să marcheze în fața formației antrenate de Ionuț Chirilă.

În urma rezultatului, Steaua a ajuns la 11 puncte și ocupă locul 16, în timp ce CS Dinamo se află pe poziția 20, cu 8 puncte.

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