Liverpool „scapă” de Nunez! Uruguayanul e la un pas de un transfer spectaculos : „Ca și făcut!” » Unde merge și ce sumă vor primi „cormoranii”
Darwin Nunez. Foto: Imago
Campionate

Liverpool „scapă” de Nunez! Uruguayanul e la un pas de un transfer spectaculos: „Ca și făcut!” » Unde merge și ce sumă vor primi „cormoranii”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 16:26
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 16:26
  • Darwin Nunez (26 de ani) ar fi aproape de un transfer la Al Hilal, după ce Liverpool ar fi ajuns la un acord cu echipa din Arabia Saudită.
  • Atacantul uruguayan ar putea pleca în schimbul unei sume de 53 de milioane de euro, la care se adaugă bonusuri, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

După plecările lui Luis Diaz și Trent Alexander-Arnold, formația din Premier League se pregătește acum să-l vândă și pe Darwin Nunez.

Nunez nu l-a impresionat pe Arne Slot și este aproape de un transfer la Al Hilal

Suma plătită de clubul din Arabia Saudită este considerabil mai mică decât cele 85 de milioane de euro achitate de Liverpool în 2022 pentru transferul său.

„Transferul lui Darwin Núñez la Al Hilal este ca și făcut! Clubul din Arabia Saudită a ajuns la un acord complet cu Liverpool, iar înțelegerea dintre cele două cluburi este finalizată.

Liverpool va încasa 53 de milioane de euro, sumă fixă, la care se adaugă bonusuri, în timp ce Nunez este în faza finală a negocierilor pentru contractul său cu Al Hilal.

Transferul este aproape încheiat, jucătorul este deschis acestei mutări, iar imediat ce vor fi puse la punct ultimele detalii, va zbura în Arabia Saudită pentru vizita medicală”, a notat Fabrizio Romano pe rețelele de socializare.

Nunez, transferat de Liverpool de la Benfica în 2022, a avut momente de strălucire, dar nu a convins pe deplin în tricoul „cormoranilor”, alături de care a câștigat titlul în sezonul 2024-2025.

În cele 143 de meciuri disputate pentru „cormorani”, uruguayanul a marcat 40 de goluri și a oferit 26 de pase decisive, însă ratările și lipsa de constanță l-au făcut să piardă locul de titular.

7 goluri și 7 asisturi
a reușit Nunez în cele 47 de meciuri din sezonul 2024-2025. Atacantul este cotat în prezent la 45 de milioane de euro

Fără Darwin Nunez sau Luis Diaz, Arne Slot rămâne cu următorii jucători în atac:

  • Atacant: Huko Ekitike (23 de ani) - cotat la 75 de milioane de euro
  • Aripă dreapta: Federico Chiesa (27 de ani) - cotat la 14 milioane de euro
  • Aripă dreapta: Ben Doak (19 ani) - cotat la 14 milioane de euro
  • Aripă dreapta: Mohamed Salah (33 de ani) - cotat la 50 de milioane de euro
  • Aripă stânga: Cody Gakpo (26 de ani) - cotat la 70 de milioane de euro

La Al-Hilal, pe postul de atacant, Nunez va avea de concurat cu jucători precum: Aleksandar Mitrovic (30 de ani, 18 milioane de euro), Marco Leonardo (22 de ani, 18 milioane), Abderrazak Hamdallah (34 de ani, 1,8 milioane) sau Abdullah Radif (22 de ani, 500.000 de euro)

liverpool transfer Arabia Saudita al hilal arne slot
