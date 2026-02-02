Transfer în miez de noapte! O speranță a fotbalului francez a semnat cu Liverpool » Suma fabuloasă plătită pentru jucătorul de 20 de ani
Jeremy Jacquet FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: IMAGO
Transfer în miez de noapte! O speranță a fotbalului francez a semnat cu Liverpool » Suma fabuloasă plătită pentru jucătorul de 20 de ani

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 12:59
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 12:59
  • Liverpool a reușit transferul fundașului central Jeremy Jacquet (20 de ani) în cursul nopții trecute.
  • Perioada de transferuri în Premier League se va încheia astăzi, la 21:00 (ora României).

Liverpool vrea să își întărească defensiva după o jumătate de sezon sub așteptări, iar soluția a venit din campionatul francez.

Jeremy Jacquet a semnat cu Liverpool la miezul nopții

Puțin după miezul nopții, clubul de pe Anfield a ajuns la un acord cu Rennes și cu Jeremy Jacquet, iar fotbalistul se va alătura lotului lui Arne Slot în această vară.

„Suma pentru care s-au înțeles este de 60 de milioane de euro, plus bonusuri de 10 milioane pentru Rennes. Jeremy a acceptat condițiile contractului cu Liverpool.

Înțelegerea este parafată pentru vara anului 2026, cu unul dintre cei mai talentați fundași centrali din lume”, a scris Fabrizio Romano, pe X.

Jeremy Jacquet a fost o prezență constantă în defensiva lui Rennes, iar prestațiile sale i-au convins pe conducătorii lui Liverpool să ofere o sumă de trei ori mai mare decât cota sa de piață.

20.000.000 de euro
valorează Jeremy Jacquet, conform transfermarkt.com

În acest sezon, fundașul a jucat în 19 meciuri în toate competițiile, iar în 18 dintre acestea a fost integralist.

Singura partidă în care a fost scos de pe teren s-a disputat pe 6 decembrie. Atunci, Jeremy Jacquet a jucat 74 de minute în înfrângerea usturătoare cu PSG, scor 0-5.

Jeremy Jacquet va avea concurență serioasă pe Anfield

Fundașul francez va trebui să lupte serios pentru a-l convinge pe Arne Slot să îl includă în primul „11” al echipei. Totuși, șansele cresc ca urmare a accidentării care îl va ține departe de teren, până în septembrie, pe Giovanni Leoni.

„Cormoranii” au încă 4 fundași centrali apți de joc:

  • Ibrahima Konate, 26 de ani (cotat la 50 de milioane de euro) - 31 de apariții, 2 goluri
  • Virgil Van Dijk, 34 de ani (cotat la 18 milioane de euro) - 34 de apariții, 3 goluri
  • Joe Gomez, 28 de ani, (cotat la 15 milioane de euro) - 17 apariții
  • Rhys Williams, 24 de ani, (cotat la 500.000 de euro) - 3 apariții

Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
liverpool Premier League rennes transfer ligue 1 jeremy jacquet
