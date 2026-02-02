Scandal la Al-Nassr Cristiano Ronaldo refuză să joace în meciul următor al echipei sale. Motivul invocat de portughez

Cristiano Ronaldo (40 de ani) a decis să nu joace în următorul meci al echipei sale. Descoperă motivul în articol.

Al-Nassr va înfrunta Al-Riyadh în deplasare, astăzi, de la 17:15, formație care a încurcat recent și liderul Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo continuă să impresioneze chiar și la aproape 41 de ani, vârstă pe care o va împlini pe 5 februarie, însă a intrat în conflict cu conducerea clubului din Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo refuză să joace în meciul următor la Al-Nassr

Presa din Arabia Saudită scrisese inițial că decizia starului portughez ar fi legată de dorința de a se odihni, pentru a fi în formă maximă înaintea meciului de pe 6 februarie, cu rivala Al-Ittihad.

Însă nu acesta este motivul real, potrivit presei din Portugalia. Cristiano este nemulțumit de modul în care Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite gestionează situația la clubul său, comparativ cu alte cluburi rivale pe care le mai administrează, scrie abola.pt.

Mai exact, portughezul s-a plâns de lipsa de investiții de la Al-Nassr.

Antrenorul Jorge Jesus nu a primit întăririle solicitate. De altfel, singurul jucător transferat în această perioadă de mercato a fost Haydeer Abdulkareem, un mijlocaș în vârstă de 21 de ani, din Irak.

În același timp, rivala Al-Hilal a plătit două milioane de euro pentru fundașul central Pablo Mari de la Fiorentina și va finaliza în curând și transferul în valoare de 30 de milioane de euro al lui Kader Meite, tânărul atacant francez de la Rennes.

În plus, Cristiano ar fi nemulțumit și din cauza conaționalilor săi care lucrează la club, Simao Coutinho, director sportiv, și Jose Semedo, CEO, ale căror puteri de decizie au fost înghețate la începutul lunii, printr-o decizie a Consiliului de Administrație, mai susține sursa citată.

FOTO. Cristiano Ronaldo la Globe Soccer Awards

17 goluri a marcat Cristiano Ronaldo în acest sezon pentru Al-Nassr, fiind la borna 961 în cursa pentru golul 1.000 al carierei

