A scăpat de amendă Răzvan Marin nu va mai plăti 17.400 de euro » Patronul lui AEK l-a iertat după un joc cu scandal cu Olympiacos. A intrat pe teren!

Răzvan Marin, la AEK - Olympiacos 1-1 Foto: Imago
Stranieri

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 09:38
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 09:45
  • Răzvan Marin ar fi trebuit să achite peste 17.000 de euro, la fel ca toți colegii săi, după eliminarea lui AEK din Cupa Greciei. 
  • Patronul galben-negrilor le-a promis că vor scăpa de amendă numai dacă îndeplinesc o condiție. Marios Iliopoulos i-a iertat pe jucători, chiar dacă nu au reușit să se achite de „datorie”.
  • Ce s-a întâmplat duminică seară, la AEK - Olympiacos (1-1), ce a făcut Marin și ce le-a spus proprietarul jucătorilor săi. 

Răzvan Marin nu va mai trebui să plătească amenda impusă inițial de patronul lui AEK Atena.

Miercuri noapte, după AEK - Olympiacos, Marios Iliopoulos a decis să-i ierte pe jucătorii săi.

Marin: amendă 17.400 de euro. Condiția să fie ștearsă de patronul lui AEK

Pe 14 ianuarie, în urma eliminării din „sferturile” Cupei Greciei, 0-1 cu OFI acasă, proprietarul a anunțat o amendă totală de 400.000 de euro, ceea ce însemna aproape 17.400 pentru fiecare galben-negru.

Totuși, Iliopoulos a precizat că uită de amendă în cazul în care „vulturii” împlinesc o condiție:

  • Trei victorii consecutive în campionat: cu Panathinaikos (a), Asteras (d) și Olympiacos (a). 

Marin și colegii lui au trecut de Panathinaikos (4-0), Asteras (1-0) și au fost aproape de succes și cu Olympiacos (1-1).

Marin a dat pasă de gol în AEK - Olympiacos

Duminică seară, s-a terminat rău pentru AEK. A deschis scorul în minutul 59 (Varga), după centrarea din corner a „tricolorului”, dar a fost egalată în al 16-lea minut de prelungire!

Marin a fost unul dintre cei mai buni jucători la AEK - Olympiacos Foto: Imago Marin a fost unul dintre cei mai buni jucători la AEK - Olympiacos Foto: Imago
Marin a fost unul dintre cei mai buni jucători la AEK - Olympiacos Foto: Imago

În 90+10, a fost acțiunea. În 90+14, arbitrul olandez Danny Makkelie a dictat penalty la faultul lui Moukoudi după ce a fost avertizat de VAR, iar două minute mai târziu, Taremi a transformat lovitura de pedeapsă.

Patronul lui Marin a insultat arbitrul și l-a atacat pe Mendilibar

La final, patronul gazdelor, Iliopoulos, a pătruns pe teren și a urlat la Makkelie, insultându-l, chiar lângă Marin. Era enervat de deciziile „centralului”, acel 11 metri la Moukoudi și neeliminarea lui Podence, pentru lovirea lui Rota cu cotul.

„Ceea ce s-a petrecut aici e rușinos pentru fotbalul grec. Și-au pus o «bombă» la picioare. Au săpat groapa în care vor cădea singuri”, a declarat acesta, potrivit Gazzetta.gr.

Patronul lui AEK (cu coadă) a urlat la arbitrul Makkelie sub ochii lui Marin Foto: Imago Patronul lui AEK (cu coadă) a urlat la arbitrul Makkelie sub ochii lui Marin Foto: Imago
Patronul lui AEK (cu coadă) a urlat la arbitrul Makkelie sub ochii lui Marin Foto: Imago

Tehnicianul lui AEK, Marko Nikolic, a afirmat: „Simt furie și dezgust. Îmi vine să vomit”.

Vicepreședintele lui Olympiacos, Konstantinos Karapapas, l-a acuzat pe Iliopoulos nu doar că l-a înjurat pe Makkelie, ci și că l-a atacat pe antrenorul lui Oly, Jose Luis Mendilibar.

Iliopoulos: „Nu mai există nicio amendă. Voi ați câștigat”

După 1-1 cu Olympiacos, Iliopoulos a intrat în vestiar și le-a zis jucătorilor că îi iartă de amendă.

„Nu mai există nicio amendă. Pentru mine, voi ați câștigat în seara asta.

Nu uitați că suntem gladiatori și vom lupta până la capăt. Voi fi alături de voi. La sfârșit, vom fi învingători”.

grecia AEK Atena olympiacos amenda Razvan Marin Marios Iliopoulos
