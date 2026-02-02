Stanciu, prezentat în China Descrierea impresionantă făcută de Dalian Yingbo, după eșecul românului în Serie A: „Lider și legendă!” +6 foto
Nicolae Stanciu foto: instagram/dalian yingbo
Stanciu, prezentat în China Descrierea impresionantă făcută de Dalian Yingbo, după eșecul românului în Serie A: „Lider și legendă!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 11:20
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 16:23
  • Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipă.
  • Chinezii de la Dalian Yingbo l-au descris într-un mod foarte flatant pe căpitanul naționalei României.

Stanciu nu a reușit să se impună la Genoa în prima jumătate a acestui sezon și a bifat revenirea în prima ligă a Chinei.

Nicolae Stanciu, prezentat oficial la Dalian Yingbo

Internaționalul român este foarte bine văzut în China, iar noul său club i-a făcut o prezentare de excepție.

„În urma discuțiilor cu jucătorul, internaționalul și mijlocașul român Nicola Stanciu s-a alăturat oficial clubului de fotbal Dalian Yingbo.

Stanciu, născut pe 7 mai 1993, în România, joacă pe postul de mijlocaș ofensiv. Și-a început cariera profesională în 2009 cu Alba Iulia în campionatul românesc, iar în 2013 s-a alăturat celor de la FCSB, devenind rapid un jucător-cheie pentru echipă.

În 2016, Stanciu s-a alăturat puternicei echipe belgiene Anderlecht, pentru o sumă de transfer de 11 milioane de euro, ajutând din nou echipa să câștige titlul de campioană în primul său sezon. În 2017, a câștigat Supercupa Belgiei. Ulterior, a jucat pentru Sparta Praga în Republica Cehă și în Arabia Saudită, acumulând o bogată experiență de joc.

În 2019 se alătura echipei Slavia Praga, unde a atins un alt apogeu în cariera sa europeană. Fiind jucătorul principal al echipei, a condus-o către două titluri în Prima Ligă Cehă și apariții consecutive în faza grupelor Ligii Campionilor, fiind recunoscut în fotbalul european pentru jocul său creativ și abilitățile sale.

La începutul anului 2022, Stanciu a venit în China pentru prima dată, alăturându-se echipei Wuhan Three Towns, recent promovată în Superliga chineză. A devenit rapid motorul mijlocului echipei, bifând 53 de apariții și contribuind cu 11 goluri și 27 de pase decisive.

După o scurtă perioadă petrecută la Damac, în Arabia Saudită, Stanciu s-a alăturat echipei Genoa în Serie A, prin transfer gratuit în vara anului 2025, realizându-și visul de a juca într-una dintre primele cinci ligi din Europa.

Cariera la echipa națională: Lider și legendă

Stanciu și-a făcut debutul la echipa națională a României în 2016, marcând un gol și devenind rapid pilonul mijlocului echipei, asumându-și și responsabilitățile de căpitan.

A reprezentat echipa națională la Campionatul European din 2016, în Franța, și la Campionatul European din 2024, în Germania. În 2024, a fost căpitanul echipei și a marcat un gol uimitor de la distanță, împotriva Ucrainei, ajutând echipa să obțină o victorie cu 3-0.

Stanciu este un jucător modern, talentat, tehnic și vizionar la mijlocul terenului. Posedă abilități, oferă pase de top, șuturi de la distanță și marcaj la lovituri fixe, excelând în special la pase decisive sau finalizări în treimea ofensivă.

Sosirea sa va aduce o creativitate fără precedent la mijlocul terenului pentru Dalian Yingbo. Credem cu tărie că sosirea lui Stanciu va spori considerabil forța generală a echipei și va ajuta Dalian Yingbo, pentru a obține rezultate excelente în noul sezon.

Bun venit, Stanciu, în familia Dalian Yingbo!”, a scris clubul chinez pe rețelele de socializare.

Stanciu a revenit în China după o perioadă slabă la Genoa, clubul patronul de Dan Șucu, unde a bifat doar 7 apariții în toate competițiile, reușind un singur gol în jumătate de sezon.

Galerie foto (6 imagini)

transfer china nicolae stanciu dalian yingbo
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share