Petrolul - Hermannstadt 1-1. Elevii lui Marius Măldărășanu salvează un punct în ultimele 10 minute.

Sibienii putea primi penalty, în repriza secundă, când fundașii prahovenilor au comis un henț în careu.

În minutul 8, Balaure a centrat în fața porții, de unde Aurelian Chițu a reluat periculos, dar Bălbărău a reușit să intervină. Două minute mai târziu, același Chițu a primit o pasă în careu, a șutat în forță, dar balonul a lovit plasa laterală.

Petrolul - Hermannstadt 1-1 . Sibienii rămân fără victorie în Superligă

Petrolul și-a creat ocazii prin Gicu Grozav, care a încercat mai multe șuturi din afara careului, însă fără succes. În minutul 27, Petrolul a făcut prima schimbare, din cauza problemelor medicale pe care le-a acuzat Bogdan Marian. Tot în prima repriză, Antoni Ivanov s-a accidentat și a părăsit terenul.

Reveniți de la cabine, elevii lui Liviu Ciobotariu au forțat marcarea golului. În minutul 48, Konstantinos Doumtsios a fost faultat în careu, de Cătălin Căbuz, iar lovitura de pedeapsă a fost transformată de Gicu Grozav.

Sibienii puteau primi și ei un penalty, pentru un henț în careu, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Ploieștenii au continuat atacurile la poarta lui Căbuz, prin Grozav, Hanca și Vali Gheorghe.

Finalul de meci a fost relansat grație golului marcat de Sergiu Buș, din pasa lui Silviu Balaure. Nicio ocazie nu a mai fost transformată și cele două formații au remizat, pe „Ilie Oană”.

Petrolul Ploiești - Hermannstadt 1-1

Au marcat: Gicu Grozav '51 / Sergiu Buș '83

Min. 90+5 - Final de meci! Petrolul și Hermannstadt remizează pe „Ilie Oană”.

Min. 90+2 - Sergiu Hanca centrează, din lovitură în careu, către Paul Papp, care se află în centrul careului sibienilor. Fundașul reia cu capul pe centrul porții și Cătălin Căbuz prinde balonul.

Repriza secundă este prelungită cu 5 minute!

Min. 83 - GOL HERMANNSTADT! Silviu Balaure îi trimite o pasă înaltă lui Sergiu Buș, care face preluare, de lângă Alexandru Mateiu, și șutează. Mingea lovește bara și intră în poartă.

Min. 76 - Schimbare Hermannstadt: Iese Aurelian Chițu și intră Sergiu Buș.

Min. 76 - Schimbare Hermannstadt: Constantin Albu părăsește terenul și intră Ciprian Biceanu.

Min. 76 - Vali Gheorghe execută o lovitură liberă, de la marginea careului, dar mingea trece puțin pe lângă poarta lui Cătălin Căbuz.

Min. 73 - Schimbare Petrolul: Jyry iese și intră Valentin Gheorghe.

Min. 73 - Schimbare Petrolul: Konstantinos Doumtsios este înlocuit de Marian Chică-Roșă.

Min. 72 - Sergiu Hanca, aflat la 25 de metri de poartă, îi pasează în careu lui Konstantinos Doumtsios, care este scăpat din marcaj. Grecul șutează, dar Ionuț Stoica blochează.

Min. 64 - Schimbare Hermannstadt: Partick Vuc îl înlocuiește pe Kevin Ciubotariu.

Min. 64 - Schimbare Hermannstadt: Iese Tiberiu Căpușă și intră Alexandru Oroian.

Min. 58 - Schimbare Petrolul: Sergiu Hanca intră în locul lui Brahima Doukansy.

Min. 53 - Kevin Ciubotariu intra cu mingea în careul ploieștenilor, centrează, pe jos, în zona careului de 6 metri, dar Jyry respinge în corner.

Min. 51 - GOL PETROLUL! Gicu Grozav șutează în colțul stâng, la semiînălțime. Cătălin Căbuz ghicește colțul, dar mingea trece printre brațele sale.

Min. 49 - PENALTY PETROLUL! Konstantinos Doumtsios primește o minge înaltă de la Ricardinho. Grecul reușește preluarea, mingea trece de Căbuz, care faultează în careu.

Min. 46 - A început repriza a doua!

Min. 45+3 - Pauză pe „Ilie Oană”!

Prime repriză este prelungită cu 3 minute!

Min. 45 - Schimbare Hermannstadt: Kalif Kujabi îl înlocuiește pe Antoni Ivanov.

Min. 43 - Antoni Ivanov este întins pe teren și primește îngrijiri medicale.

Min. 33 - Kevin Ciubotariu trimite o minge înaltă, de pe linia propriului careu până în jumătatea adversă, pentru Cristi Neguț. Atacantul sprintează, șutează, dar Raul Bălbărău apără.

Min. 27 - Schimbare Petrolul: Iese Bogdan Marian și intră David Paraschiv.

Min. 22 - Alexandru Mateiu pasează către Gicu Grozav care, aflat în afara careului, expediază un șut puternic pe spațiul porții sibienilor, dar Cătălin Căbuz respinge.

Min 12 - Grozav primește o pasă la aproximativ 25 de metri de buturile sibienilor și șutează spre colțul drept al porții, însă mingea iese în out de poartă.

Min. 10 - Aflat la aproape 30 de metri de poarta prahovenilor, Cristi Bărbuț pasează către Nana Antwi și fundașul dă drumul la balon rapid către Aurelian Chițu. Aflat în careu, atacantul șutează la colțul scurt, dar mingea nu prinde spațiul porții.

Min. 8 - Silviu Balaure centrează din corner, mingea ajunge la Aurelian Chițu care trimite lovitura de cap pe centrul porții și Raul Bălbărău prinde balonul.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Ricardinho, Roche, Papp, Prce – Marian, Mateiu, Jyry – Doukansy, Doumtsios, Grozav

Antrenor: Liviu Ciobotariu

Rezerve: Krell, Boțogan, Chică-Roșă, Dumitrache, Fabricio Baiano, V. Gheorghe, Guilherme, Hanca, D. Paraschiv, I. Răducan, D. Radu, Tolea

Krell, Boțogan, Chică-Roșă, Dumitrache, Fabricio Baiano, V. Gheorghe, Guilherme, Hanca, D. Paraschiv, I. Răducan, D. Radu, Tolea Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Ivanov, Albu – Chițu, Neguț

Antrenor: Marius Măldărășanu

Rezerve: Muțiu, I. Pop, Batista, Bejan, Biceanu, S. Buș, Issah, Kujabi, Mihart, Oroian, L. Stancu, Vuc

Stadion: Ilie Oană (Ploiești)

Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Neacşu George Florin, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Filip Alexandru

Petrolul a câștigat un singur meci până acum în Superliga, 3-0 cu nou-promovata Metaloglobus în etapa 3. În rest, ploieștenii au mai obținut două egaluri (0-0 cu Oțelul și 1-1 cu U Cluj) și două înfrângeri (0-1 cu FCSB și 1-2 cu UTA Arad).

Pe cealaltă parte, Hermannstadt nu a obținut o victorie până acum. A remizat de trei ori (1-1 cu FCSB și 2-2 cu Metaloglobus și U Cluj) și a pierdut două meciuri (0-1 cu UTA și U Craiova).

Ultimele două meciuri dintre Petrolul Ploiești și Hermannstadt s-au terminat la egalitate, scor 1-1.

Măldărășanu: „Jocul ne dă încredere”

„Nu trebuie să ne pierdem încrederea, pentru că vor veni punctele după muncă, dar avem nevoie și de puțină șansă. Jocul ne dă încredere și face ca lumea să se gândească că vom urca în clasament la un moment dat.

E adevărat, trebuie să câștigi pe teren puncte. Victoriile vor face diferența, dar norocul nu se antrenează. Însă știți că am spus-o tot timpul, lucrurile astea se întorc mai devreme sau mai târziu, așa s-a întâmplat și în trecut.

Au fost momente în care am avut șansă, după care am avut neșansă și am și primit goluri pe final, dar am și marcat golul pe final.

Trebuie să rămânem încrezători și pozitivi, pentru că avem multe etape în față” a mai subliniat antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu, conform oradesibiu.ro.

