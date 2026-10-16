A cântat imnul a cappella  Fiica fostului internațional a făcut senzație, în fața a 22.000 de oameni: reacția emoționantă a tatălui ei

Anna-Rose, fiica cea mare a portarului francez Hugo Lloris (39 de ani) a atras atenția spectatorilor înaintea unui meci disputat de Los Angeles FC în Major League Soccer.

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În vârstă de 16 ani, adolescenta a interpretat imnul Statelor Unite în fața a aproximativ 22.000 de oameni prezenți pe BMO Stadium, din Los Angeles, sub privirile emoționate ale părinților ei.

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Momentul a avut loc înaintea partidei dintre Los Angeles FC, echipa la care evoluează fostul căpitan al naționalei Franței, și Austin FC. Formația gazdă s-a impus cu scorul de 3-1, însă prestația Annei-Rose a fost unul dintre momentele speciale ale serii.

Anna-Rose Lloris, prestație apreciată pe stadionul lui LAFC

Îmbrăcată într-un tricou în culorile clubului californian, Anna-Rose a interpretat imnul american a cappella (interpretare vocală realizată fără acompaniament instrumental), impresionând prin controlul vocal și trecerile de la notele grave la cele înalte.

Momentul s-a încheiat cu aplauzele furtunoase ale publicului:

Hugo Lloris, campion mondial cu Franța în 2018 și titular la LAFC, a urmărit prestația fiicei sale alături de coechipieri. Imaginile surprinse în timpul ceremoniei l-au arătat vizibil emoționat.

La marginea terenului s-au aflat și soția sa, Marine, alături de ceilalți doi copii, Giuliana și Leandro. Aceștia au aplaudat-o pe sora lor, care a primit și un buchet de flori după interpretare.

LAFC, victorie cu Austin după momentul special

Clubul din Los Angeles a publicat pe rețelele sociale o înregistrare a prestației, însoțită de un mesaj care a evidențiat talentul Annei: „O familie talentată”.

Seara s-a încheiat cu un rezultat favorabil pentru echipa lui Hugo Lloris.

LAFC a câștigat cu 3-1 în fața formației Austin FC, după o partidă în care Denis Bouanga a reușit o dublă, iar Son Heung-min a înscris un gol.

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