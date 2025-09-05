Ghinion teribil pentru Louis Munteanu! FOTO. Atacantul naționalei s-a accidentat cu câteva minute înainte de meciul cu Canada. Cine i-a luat locul

România - Canada. Louis Munteanu s-a accidentat la încălzirea echipei dinaintea meciului.

După ce a fost nemulțumit în trecut că nu a fost convocat de Mircea Lucescu, Munteanu nu s-a putut bucura astăzi de titularizarea în amicalul cu Canada.

„Tricolorii” ieșiseră la încălzire cu puțin peste jumătate de oră înaintea partidei, iar ghinionul s-a ținut după Louis Munteanu.

Aflat în sfârșit în calculele lui Mircea Lucescu, atacantul s-a accidentat, iar locul său în primul „11” va fi luat de Denis Drăguș.

Echipele de start:

România: H. Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre

H. Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre Rezerve: Târnovanu, Sava, Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram

Târnovanu, Sava, Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram Antrenor: Mircea Lucescu

Mircea Lucescu Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Bouchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi

Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Bouchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Basong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Blair, Hoilett, Saliba, Nelson, P. David.

St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Basong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Blair, Hoilett, Saliba, Nelson, P. David. Antrenor: Jesse Marsch

