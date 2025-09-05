Ghinion teribil pentru Louis Munteanu! FOTO. Atacantul naționalei  s-a accidentat cu câteva minute înainte de meciul cu Canada. Cine i-a luat locul +4 foto
Louis Munteanu s-a accidentat FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nationala

Ghinion teribil pentru Louis Munteanu! FOTO. Atacantul naționalei s-a accidentat cu câteva minute înainte de meciul cu Canada. Cine i-a luat locul

Ștefan Neda
Publicat: 05.09.2025, ora 20:46
Actualizat: 05.09.2025, ora 21:24
  • România - Canada. Louis Munteanu s-a accidentat la încălzirea echipei dinaintea meciului.
  • Partida este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

După ce a fost nemulțumit în trecut că nu a fost convocat de Mircea Lucescu, Munteanu nu s-a putut bucura astăzi de titularizarea în amicalul cu Canada.

România - Canada. Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire

„Tricolorii” ieșiseră la încălzire cu puțin peste jumătate de oră înaintea partidei, iar ghinionul s-a ținut după Louis Munteanu.

Aflat în sfârșit în calculele lui Mircea Lucescu, atacantul s-a accidentat, iar locul său în primul „11” va fi luat de Denis Drăguș.

Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire FOTO: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire FOTO: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (4 imagini)

Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire FOTO: Raed Krishan/GOLAZO.ro Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire FOTO: Raed Krishan/GOLAZO.ro Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire FOTO: Raed Krishan/GOLAZO.ro Louis Munteanu s-a accidentat la încălzire FOTO: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+4 Foto
labels.photo-gallery

Echipele de start:

  • România: H. Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre
  • Rezerve: Târnovanu, Sava, Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram
  • Antrenor: Mircea Lucescu
  • Canada: Crepeau - Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Bouchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed - David, Oluwaseyi
  • Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Basong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Blair, Hoilett, Saliba, Nelson, P. David.
  • Antrenor: Jesse Marsch

VIDEO. Atmosferă înainte de meciul România - Canada

