Mihai Stoica, furios pe Lucescu! Oficialul FCSB a ieșit la atac după ce a văzut echipa României: „Avem șase jucători pe bancă, batem toate recordurile!”

Mihai Stoica (60 de ani) a reacționat dur după ce a văzut echipa de start aliniată de Mircea Lucescu pentru amicalul din această seară.

Șeful Consiliului de Administrație de la FCSB a fost foarte iritat după ce a aflat că nici măcar unul dintre jucătorii de la FCSB convocați la națională nu se regăsește în primul „11”.

România - Canada. Mihai Stoica: „Avem șase jucători pe bancă, batem toate recordurile”

„Avem șase jucători la națională și niciunul nu figurează în formula de start. Avem șase jucători pe bancă. Batem toate recordurile, cred că suntem echipa cu cei mai mulți jucători pe banca unei echipe naționale.

Cât mi-aș fi dorit eu, la situația în care suntem acum, să avem jucătorii la dispoziție ca să avem o șansă în Europa League. În campionat nu ar interesa pe cineva, dar în Europa League ar trebui să intereseze.

Nu am înțeles convocările astea. Am fost deplorabili sezonul ăsta. Ne-am făcut de râs cu Inter d’Escaldes, a fost batjocură cu Shkendija, iar în campionat ne-a bătut Slobozia, ne-a bătut Piteștiul fără drept de apel, Dinamo ne-a dat patru și avem șapte jucători la echipa națională!”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Care sunt jucătorii plecați de la FCSB la echipele naționale

Cei șase jucători de la FCSB convocați la naționala României sunt: Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, David Miculescu și Florin Tănase, în timp ce Mihai Toma și Alexandru Stoian se află la naționala U18.

Dintre cei străini, Radunovic a fost convocat, dar s-a accidentat, iar Ngezana se află la naționala Africii de Sud.

