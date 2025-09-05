Nu crede în calificarea la CM 2026 Gabi Balint, sceptic în privința șanselor României: „Nu-mi fac mari iluzii” + ce le reproșează jucătorilor

Gabi Balint, 62 de ani, nu crede că naționala României are prea multe șanse de a fi prezentă la CM 2026.

Fostul atacant al „tricolorilor” spune că ar fi bine să luăm exemplul vecinilor noștri maghiari, care au investit în fotbal și acum au rezultate excelente.

România va juca un meci amical împotriva Canadei, astăzi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1.

România dă astăzi un ultim test înaintea confruntării decisive, cu Cipru, din grupa H a preliminariilor pentru Mondialul din 2026. „Tricolorii” vor juca, de la ora 21:00, amicalul contra Canadei, iar pe 9 septembrie vor merge la Nicosia, acolo unde sunt obligați să ia cele trei puncte puse în joc.

Gabi Balint nu crede în calificarea României la CM 2026: „ Nu-mi fac prea mari iluzii”

Fostul atacant al celor de la Steaua și Burgos, Gabi Balint s-a arătat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro , destul de rezervat cu privire la posibilitatea ca România să ajungă în America de Nord, acolo unde Canada, Mexic și SUA vor fi gazdele Mondialului 2026.

Bună ziua, domnule Balint. Avem o partidă amicală, cu Canada, apoi meciul capital cu Cipru, din preliminariile pentru Mondialul din 2026. Să fim optimiști pentru o calificare pe care o așteptăm din 1998?

Eu, sincer, nu prea îmi fac mari iluzii. Văd foarte, foarte greu de obținut calificarea asta la Mondiale. Sigur că îl avem pe Mircea Lucescu, antrenor cu experiență. Nu am niciun dubiu că analizează bine totdeauna și încearcă să-și aducă cei mai buni jucători, cei mai în formă, la națională. Dar poți să ai orice antrenor pentru că, în momentul ăsta, echipa națională nu-ți dă nicio garanție. Dacă nu ai material fotbalistic, degeaba. Sigur, mai avem șanse de calificare dacă batem Cipru, dar va fi dificil.

Parcursul din Nations League ne asigură în proporții mari prezența la baraj. Nici acolo nu credeți că avem șanse?

Poate, poate, poate. Dar nu vom merge pentru că avem echipă, ci pentru că vor fi mai multe participante. Și la baraj cu cine vom pica? Cu Italia, cu Belgia, cu Serbia? Păi echipa noastră campioană s-a chinuit cu formații din Macedonia de Nord și Kosovo. Cam aici a ajuns nivelul nostru.

Am ajuns în spatele Ungariei în clasamentul coeficienților UEFA.

Păi. ungurii au investit mai demult, au schimbat lucrurile acolo. Au băgat bani în fotbal, în academii, în cluburi și rezultatele se văd. Și ca dovadă că sunt jucători unguri care, uite, sunt la Liverpool, sunt mulți în Bundesliga. Iar rezultatele lor la nivel de echipă națională, mai ales în ultimii ani, nici nu vreau să le compar cu ale noastre. Noi încă ne tot chinuim să îl mai vedem pe Drăgușin la Tottenham. Care înțeleg că a fost lăsat în afara lotului pentru cupele europene. Nu e semn bun.

Gabi Balint: „Tipar al jucătorului român”

Să ne punem speranțele în jucătorii români de la FCSB și Craiova, singurele calificate în Europa?

Asta sper și eu. Am văzut că nea Mircea i-a convocat pe Screciu, Baiaram, Miculescu, Mihai Popescu. Mă refer aici la fotbaliști ai celor două echipe numite de tine care nu au prea multe selecții la națională. Partida cu Canada e perfectă pentru a-i testa și pe acești fotbaliști. Și pe Louis Munteanu. Pentru că meciul cu Cipru va fi extrem de important și trebuie să avem cât mai multe soluții.

11 selecții la națională au, împreună, Screciu, Baiaram, Miculescu, Mihai Popescu și Louis Munteanu.

Ne va afecta faptul că jucători importanți ca Ianis Hagi, Răzvan Marin sau Valentin Mihăilă s-au transferat din Vest în campionate mai slab cotate?

Cel mai bine e să joci la echipe mari. Dacă nu poți, e mai util, desigur, să evoluezi la echipe mai mici decât să stai pe bancă. Dar trebuie să fii pe teren în mod constant pentru a ajunge bine, din punct de vedere mental și fizic, la națională. Eu am debutat la Sf. Gheorghe, am trecut pe la Gloria Bistrița, apoi Steaua și Burgos. Deci am două echipe la care am jucat constant vreme de 13 ani. Și, dacă nu mă accidentam, mai jucam la Burgos.

Ce părere aveți despre transferurile lui Nicolae Stanciu la Genoa și Dennis Man la PSV?

Nu e deloc rău că fotbaliștii români se transferă la formații cu nume, dar, din păcate, e foarte rău că nu rezistă acolo, la echipele bune. Chiar dacă unul prinde un contract bun, după o perioadă e cedat sau se renunță la el. Asta nu dă bine deloc, pentru că se formează un tipar al jucătorului român. Și pentru patronii de echipe din Europa, dar și pentru ceilalți jucători români care gândesc: „Stau la ăștia 2,3 ani, apoi găsesc eu pe alții care să-mi dea salariu cam la fel, apoi mă pot întoarce în România”. De ce se întâmplă asta? Nu știu, sincer. Cred că pleacă de la pregătire, de la copii, de la școala fotbalului.

Gabi Balint: „Bine că Ianis și-a găsit echipă”

GOLAZO.ro a analizat transferurile jucătorilor români din această vară. Concluzia a fost că cei mai mulți dintre ei au ales echipe modeste.

Da, e clar, pentru unii e un pas înapoi, e adevărat. Acum sigur că un pas înapoi, dar poate fi momentul în care joci titular, ai meciuri în picioare și poți să te remarci. Asta poate să fie de bun augur pentru echipa națională. Că vor juca mai des la echipele lor de club. Noi le știm valoarea. Nu cred că vreunul o să aibă acum vreo „explozie”. Important e să joace, ca nea Mircea să aibă de unde alege.

Cum vedeți transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor?

Dacă ne gândim că nu mai avea echipă, da. Numele Hagi e foarte iubit în Turcia, așa că fanii îi vor fi alături. Nu am nicio îndoială. Mă bucur că o să joace, pentru că și el a trecut, din păcate, printr-un moment, în viața fotbalistică, care l-a dat înapoi. Accidentările astea, la ligamentele încrucișate, de care a suferit și Drăgușin, se întâmplă mult mai des decât pe vremea noastră, de exemplu. Știu că Ianis se antrenează bine, e sănătos, e la nivel bun de pregătire. Îl așteptăm și la națională acum.

Clasament grupa H

M GOL P 1. Bosnia 3 4-1 9 2. Austria 2 6-1 6 3. România 4 8-4 6 4. Cipru 3 3-4 3 5. San Marino 4 1-12 0

