„Nu mai e cu capul la CFR!”  Ilie Dumitrescu, despre situația lui Louis Munteanu: „Știu ce probleme aveau cu el” +10 foto
Louis Munteanu FOTO: IMAGO
Superliga

„Nu mai e cu capul la CFR!” Ilie Dumitrescu, despre situația lui Louis Munteanu: „Știu ce probleme aveau cu el”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 22.08.2025, ora 09:49
alt-text Actualizat: 22.08.2025, ora 09:51
  • Ilie Dumitrescu (56 de ani) a comentat situația lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj.

În acest debut de sezon, Louis Munteanu a reușit să înscrie un singur gol în nouă meciuri, după ce în stagiunea precedentă marcat de 25 de ori în 42 de partide.

Coșmarul CFR-ului FOTO. Gol primit după nici 2 minute + cine e jucătorul lui Hacken care a reușit 5 assisturi cu echipa lui Petrescu
Citește și
Coșmarul CFR-ului FOTO. Gol primit după nici 2 minute + cine e jucătorul lui Hacken care a reușit 5 assisturi cu echipa lui Petrescu
Citește mai mult
Coșmarul CFR-ului FOTO. Gol primit după nici 2 minute + cine e jucătorul lui Hacken care a reușit 5 assisturi cu echipa lui Petrescu

Ilie Dumitrescu, despre Louis Munteanu: „Nu mai e cu capul acolo”

Fostul antrenor consideră că Louis Munteanu a fost afectat de faptul că nu a plecat la un club din vest în această vară, după ce ar fi avut mai multe oferte.

„Trebuia să joace în celelalte meciuri. El are nevoie de jocuri, să demonstreze, mai ales în perioada asta. Trebuia să joace toate meciurile. Asta era abordarea mea și filosofia dacă lucram la CFR Cluj.

La meciul cu Botoșani a fost altruist pe fondul în care el nu avea realizări. La cum îl știu, și dacă era în unghi dădea la poartă. Eu știu ce probleme aveau cu Louis Munteanu.

Are personalitate, are execuții, avea încredere. La el nu exista să dea pasă”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Fostul internațional român a făcut referire la ratarea monumentală din meciul CFR Cluj - FC Botoșani 3-3, când Louis Munteanu (23 de ani) a fost mult prea altruist, iar Antonio Bosec (27 de an) s-a făcut de râs.

La doar patru minute după ce Mailat a egalat pentru FC Botoșani, CFR Cluj a avut din nou șansa de a trece în avantaj. S-ar fi întâmplat pentru a patra oară în meciul de duminică.

Louis Munteanu a primit o pasă excelentă pe culoar, iar trei jucători de la CFR Cluj au ajuns față în față cu Anestis.

Intrat pe teren în minutul 61, starul din atacul ardelenilor a avansat cu mingea la picior până în careu și, deși toată lumea se aștepta ca acesta să șuteze, a decis să-i paseze lui Bosec, aflat în dreapta sa. Avea un coechipier și în stânga.

Croatul a tras slab, pe centrul porții, iar portarul grec Anestis, care a rămas calm până în ultimul moment, a intervenit excelent.

Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)
Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (10 imagini)

Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1) Louis Munteanu și Antonio Bosec, ratare uriașă în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3 (FOTO: captură Prima Sport 1)
+10 Foto
labels.photo-gallery
Copilul ăsta trebuie să arate și să demonstreze. Sunt jucători care au avut meciuri și au plecat dacă au primit oferte. El nu mai e cu capul acolo. Ilie Dumitrescu
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg
CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (38 imagini)

CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (1).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (2).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (4).jpeg CFR Cluj - Braga FOTO Raed Krishan - GOLAZO (5).jpeg
+38 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Otele, dorit în Premier League  Fostul fotbalist de la UTA și CFR, pe lista unui club istoric din Anglia
Campionate
21:59
Otele, dorit în Premier League Fostul fotbalist de la UTA și CFR, pe lista unui club istoric din Anglia
Citește mai mult
Otele, dorit în Premier League  Fostul fotbalist de la UTA și CFR, pe lista unui club istoric din Anglia
Victima unui caz de  malpraxis? Chirurgul  i-ar fi secționat un nerv vital fostului mare sportiv + Fiica cere să vadă imaginile de pe camerele polițiștilor
Alte sporturi
21:57
Victima unui caz de malpraxis? Chirurgul i-ar fi secționat un nerv vital fostului mare sportiv + Fiica cere să vadă imaginile de pe camerele polițiștilor
Citește mai mult
Victima unui caz de  malpraxis? Chirurgul  i-ar fi secționat un nerv vital fostului mare sportiv + Fiica cere să vadă imaginile de pe camerele polițiștilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
CFR Cluj liga 1 Ilie Dumitrescu louis munteanu
Știrile zilei din sport
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Europa League
22.08
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă. Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
22.08
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Superliga
22.08
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Citește mai mult
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Europa League
22.08
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Citește mai mult
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:35
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
11:28
Bayern, victorie zdrobitoare VIDEO. Bavarezii au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
11:06
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
10:35
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a „stopat cariera”: „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Top stiri din sport
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Conference League
22.08
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
22.08
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Europa League
22.08
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Citește mai mult
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale
Tenis
22.08
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului! » Pe cine va întâlni în semifinale
Citește mai mult
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 16 rapid 40 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
23.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share