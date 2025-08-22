„Nu mai e cu capul la CFR!” Ilie Dumitrescu, despre situația lui Louis Munteanu: „Știu ce probleme aveau cu el”

Ilie Dumitrescu (56 de ani) a comentat situația lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj.

În acest debut de sezon, Louis Munteanu a reușit să înscrie un singur gol în nouă meciuri, după ce în stagiunea precedentă marcat de 25 de ori în 42 de partide.

Ilie Dumitrescu, despre Louis Munteanu: „Nu mai e cu capul acolo”

Fostul antrenor consideră că Louis Munteanu a fost afectat de faptul că nu a plecat la un club din vest în această vară, după ce ar fi avut mai multe oferte.

„Trebuia să joace în celelalte meciuri. El are nevoie de jocuri, să demonstreze, mai ales în perioada asta. Trebuia să joace toate meciurile. Asta era abordarea mea și filosofia dacă lucram la CFR Cluj.

La meciul cu Botoșani a fost altruist pe fondul în care el nu avea realizări. La cum îl știu, și dacă era în unghi dădea la poartă. Eu știu ce probleme aveau cu Louis Munteanu.

Are personalitate, are execuții, avea încredere. La el nu exista să dea pasă ”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Fostul internațional român a făcut referire la ratarea monumentală din meciul CFR Cluj - FC Botoșani 3-3, când Louis Munteanu (23 de ani) a fost mult prea altruist, iar Antonio Bosec (27 de an) s-a făcut de râs.

La doar patru minute după ce Mailat a egalat pentru FC Botoșani, CFR Cluj a avut din nou șansa de a trece în avantaj. S-ar fi întâmplat pentru a patra oară în meciul de duminică.

Louis Munteanu a primit o pasă excelentă pe culoar, iar trei jucători de la CFR Cluj au ajuns față în față cu Anestis.

Intrat pe teren în minutul 61, starul din atacul ardelenilor a avansat cu mingea la picior până în careu și, deși toată lumea se aștepta ca acesta să șuteze, a decis să-i paseze lui Bosec, aflat în dreapta sa. Avea un coechipier și în stânga.

Croatul a tras slab, pe centrul porții, iar portarul grec Anestis, care a rămas calm până în ultimul moment, a intervenit excelent.

Copilul ăsta trebuie să arate și să demonstreze. Sunt jucători care au avut meciuri și au plecat dacă au primit oferte. El nu mai e cu capul acolo. Ilie Dumitrescu

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport