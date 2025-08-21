HACKEN - CFR CLUJ. Repriză de coșmar pentru echipa lui Dan Petrescu, care a încasat nu mai puțin de 4 goluri!

Echipa antrenată de Dan Petrescu a fost lovită fără milă în Scandinavia! În spatele acțiunilor a stat de fiecare dată Amor Layouni, care a oferit pasa decisiv la fiecare reușită a suedezilor. După pauză, tunisianul a ajuns la 5 pase decisive!

Hacken - CFR Cluj. Repriză de coșmar în Suedia

Hacken a înscris de 4 ori în poarta clujenilor antrenați de Dan Petrescu în prima repriză din Suedia.

Primul gol a venit chiar în debutul meciului, în minutul 2. Gustafson a înscris cu un șut din interiorul careului după o recentrare a lui Layouni.

Mijlocașul lui Hacken a șutat din voleu la colțul scurt și nu i-a oferit nicio șansă lui Hindrich.

Au urmat apoi alte 3 goluri ale lui Hacken, pornite de la Layouni:

Andersen a majorat diferența pentru suedezi în minutul 18 cu o lovitură de cap din 7 metri, după o centrare perfectă a aceluiași tunisian;

În minutul 24, Svanback și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor după ce a reușit să înscrie din 6 metri, după o nouă pasă perfectă a lui Layouni;

10 minute mai târziu, Layouni a pătruns în careu și a trimis pentru același Gustafson, care a pus latul și a marcat cu un șut sub transversală.

Recitalul lui Layouni a continuat și după pauză, când a pasat, în minutul 49, și la al cincilea gol al suedezilor, reușit de Brusberg.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport