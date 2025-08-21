Victima unui caz de  malpraxis? Chirurgul  i-ar fi secționat un nerv vital fostului mare sportiv + Fiica cere să vadă imaginile de pe camerele polițiștilor

Hulk Hogan, decedat luna trecută, la 71 de ani, ar fi fost victima unui caz de malpraxis, iar asta l-ar fi costat viața, în cele din urmă, susține publicația TMZ.

Inițial, informațiile despre decesul lui Hulk Hogan arătau că a suferit un stop cardiac la domiciliul său din Clearwater, Florida, înainte de a deceda la un spital local.

Un raport recent ridică suspiciuni asupra cauzei morții legendei din wrestling. Când medicii au ajuns la locuința sa, în urma apelului la numărul de urgență, acolo se afla un terapeut ocupațional.

Persoana respectivă le-ar fi declarat polițiștilor că Hogan a fost victima unui caz de malpraxis, scrie tmz.com.

Hulk Hogan, victima unui caz de malpraxis?

Acum, la mai mult de o lună de la decesul lui Hogan, apar noi informații conform cărora fostul sportiv ar fi fost victima unui maplraxis.

În timpul unei operații recente la care fusese supus (nu este clar dacă a fost vorba de operația pe cord sau de o intervenție la gât), chirurgul i-ar fi „secționat” nervul frenic, responsabil pentru stimularea diafragmei (și implicit a respirației).

Hogan nu ar fi avut un episod obișnuit de infarct, ci ar fi încetat pur și simplu să respire.

Soția lui Hogan, Sky Daily, ar fi fost cea care a sunat la numărul de urgență atunci când bărbatul a încetat să mai respire.

Sursa citată scrie că polițiștii au discutat cu terapeutul ocupațional prezent acasă la fostul sportiv, iar persoana respectivă le-ar fi spus că Hogan ar fi fost, recent, victima unui caz de malpraxis. Conversațiile au fost înregistrate de camerele video purtate de polițiști.

Terapeutul ocupațional lucrează cu pacientul pentru a-l face să-și accepte propriile nevoi și limitari, dar și pentru a-l ajuta să le facă față.

Apelul fiicei lui Hulk Hogan

Fiica lui Hulk Hogan, Brooke, susține că a fost contactată de ofițeri de poliție și asistente medicale care o sfătuiesc să ceară imaginile de pe camerele corporale ale polițiștilor pentru că ar putea „aduce suficientă lumină cazului”.

„FAPT: Am primit 100% apeluri legitime de la profesioniști – de la ofițeri de poliție la asistente medicale care se presupune că erau cu tatăl meu în ziua morții sale – care mi-au spus că trebuie să văd imaginile de pe camerele corporale ale polițiștilor și că trebuie să pun mâna pe înregistrările de la 911, deoarece se presupune că acestea conțin informații care ar putea aduce suficientă lumină pentru a schimba povestea pe care noi/eu/toată lumea am auzit-o.

Aceiași profesioniști sunt atât de pasionați de ceea ce au văzut, încât au continuat să mă contacteze și să mă împingă să găsesc răspunsuri concrete până în ziua de azi.

Ei își pun literalmente carierele în pericol, deoarece se simt obligați să facă ceea ce este corect. Pe scurt, totul depinde de soția tatălui meu, iar eu nu am niciun control. Nu pot face nimic, am mâinile legate și nu am niciun cuvânt de spus în ceea ce îl privește pe tatăl meu, chiar dacă sunt fiica lui. Astea sunt regulile, după cum mi s-a spus”.

Într-o altă postare, Brooke a scris:

„Nu am nicio informație despre dacă sau când va fi incinerat. Ar fi putut fi imediat după ce a murit, ar putea fi mâine. Nu știu.

Fratele meu mi-a spus că va avea loc o autopsie. Nu știu cine va efectua autopsia. Orice informație voi primi în urma autopsiei – dacă va avea loc – indiferent dacă o voi crede sau nu, o voi păstra confidențială, din respect pentru tatăl meu”.

Conform TMZ, în urmă cu o săptămână, trupul fostului luptător nu fusese încă incinerat.

