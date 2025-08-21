Victima unui caz de  malpraxis? Chirurgul  i-ar fi secționat un nerv vital fostului mare sportiv + Fiica cere să vadă imaginile de pe camerele polițiștilor
Alte sporturi

Victima unui caz de malpraxis? Chirurgul i-ar fi secționat un nerv vital fostului mare sportiv + Fiica cere să vadă imaginile de pe camerele polițiștilor

alt-text Publicat: 21.08.2025, ora 21:57
alt-text Actualizat: 21.08.2025, ora 22:02
  • Hulk Hogan, decedat luna trecută, la 71 de ani, ar fi fost victima unui caz de malpraxis, iar asta l-ar fi costat viața, în cele din urmă, susține publicația TMZ.

Inițial, informațiile despre decesul lui Hulk Hogan arătau că a suferit un stop cardiac la domiciliul său din Clearwater, Florida, înainte de a deceda la un spital local.

Un raport recent ridică suspiciuni asupra cauzei morții legendei din wrestling. Când medicii au ajuns la locuința sa, în urma apelului la numărul de urgență, acolo se afla un terapeut ocupațional.

Persoana respectivă le-ar fi declarat polițiștilor că Hogan a fost victima unui caz de malpraxis, scrie tmz.com.

De ce Kairat a avut vize și FCSB nu! Cum a rezolvat echipa kazahă problema vizelor. Ce a făcut față de FCSB! 
Citește și
De ce Kairat a avut vize și FCSB nu! Cum a rezolvat echipa kazahă problema vizelor. Ce a făcut față de FCSB!
Citește mai mult
De ce Kairat a avut vize și FCSB nu! Cum a rezolvat echipa kazahă problema vizelor. Ce a făcut față de FCSB! 

Hulk Hogan, victima unui caz de malpraxis?

Acum, la mai mult de o lună de la decesul lui Hogan, apar noi informații conform cărora fostul sportiv ar fi fost victima unui maplraxis.

În timpul unei operații recente la care fusese supus (nu este clar dacă a fost vorba de operația pe cord sau de o intervenție la gât), chirurgul i-ar fi „secționat” nervul frenic, responsabil pentru stimularea diafragmei (și implicit a respirației).

Hogan nu ar fi avut un episod obișnuit de infarct, ci ar fi încetat pur și simplu să respire.

Soția lui Hogan, Sky Daily, ar fi fost cea care a sunat la numărul de urgență atunci când bărbatul a încetat să mai respire.

Sursa citată scrie că polițiștii au discutat cu terapeutul ocupațional prezent acasă la fostul sportiv, iar persoana respectivă le-ar fi spus că Hogan ar fi fost, recent, victima unui caz de malpraxis. Conversațiile au fost înregistrate de camerele video purtate de polițiști.

  • Terapeutul ocupațional lucrează cu pacientul pentru a-l face să-și accepte propriile nevoi și limitari, dar și pentru a-l ajuta să le facă față.

Apelul fiicei lui Hulk Hogan

Fiica lui Hulk Hogan, Brooke, susține că a fost contactată de ofițeri de poliție și asistente medicale care o sfătuiesc să ceară imaginile de pe camerele corporale ale polițiștilor pentru că ar putea „aduce suficientă lumină cazului”.

„FAPT: Am primit 100% apeluri legitime de la profesioniști – de la ofițeri de poliție la asistente medicale care se presupune că erau cu tatăl meu în ziua morții sale – care mi-au spus că trebuie să văd imaginile de pe camerele corporale ale polițiștilor și că trebuie să pun mâna pe înregistrările de la 911, deoarece se presupune că acestea conțin informații care ar putea aduce suficientă lumină pentru a schimba povestea pe care noi/eu/toată lumea am auzit-o.

Aceiași profesioniști sunt atât de pasionați de ceea ce au văzut, încât au continuat să mă contacteze și să mă împingă să găsesc răspunsuri concrete până în ziua de azi.

Ei își pun literalmente carierele în pericol, deoarece se simt obligați să facă ceea ce este corect. Pe scurt, totul depinde de soția tatălui meu, iar eu nu am niciun control. Nu pot face nimic, am mâinile legate și nu am niciun cuvânt de spus în ceea ce îl privește pe tatăl meu, chiar dacă sunt fiica lui. Astea sunt regulile, după cum mi s-a spus”.

Într-o altă postare, Brooke a scris:

„Nu am nicio informație despre dacă sau când va fi incinerat. Ar fi putut fi imediat după ce a murit, ar putea fi mâine. Nu știu.

Fratele meu mi-a spus că va avea loc o autopsie. Nu știu cine va efectua autopsia. Orice informație voi primi în urma autopsiei – dacă va avea loc – indiferent dacă o voi crede sau nu, o voi păstra confidențială, din respect pentru tatăl meu”.

Conform TMZ, în urmă cu o săptămână, trupul fostului luptător nu fusese încă incinerat.

Citește și

Nicolescu se teme Președintele lui Dinamo trage un semnal de alarmă : „Sunt câteva echipe care supralicitează: FCSB, Rapid, Craiova și CFR”
Superliga
19:35
Nicolescu se teme Președintele lui Dinamo trage un semnal de alarmă: „Sunt câteva echipe care supralicitează: FCSB, Rapid, Craiova și CFR”
Citește mai mult
Nicolescu se teme Președintele lui Dinamo trage un semnal de alarmă : „Sunt câteva echipe care supralicitează: FCSB, Rapid, Craiova și CFR”
„Încă aștept acele cuvinte” Carlos Alcaraz, mesaj pentru Emma Răducanu, după eliminarea din proba de dublu mixt de la US Open
Tenis
19:09
„Încă aștept acele cuvinte” Carlos Alcaraz, mesaj pentru Emma Răducanu, după eliminarea din proba de dublu mixt de la US Open
Citește mai mult
„Încă aștept acele cuvinte” Carlos Alcaraz, mesaj pentru Emma Răducanu, după eliminarea din proba de dublu mixt de la US Open

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică spune că este posibil să crească tarifele / „Producția proprie nu mai este suficientă pentru toate contractele” 
deces hulk hogan malpraxis nerv
Știrile zilei din sport
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Europa League
13:52
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă. Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
12:56
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Superliga
12:23
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Citește mai mult
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Europa League
11:45
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Citește mai mult
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:33
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
Lucescu a ratat Aberdeen - FCSB Motivul incredibil pentru care selecționerul României NU a putut vedea meciul din Scoția: „E inadmisibil!”
17:56
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa
17:42
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova
17:51
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Dificultăți pentru Kopic Antrenorul lui Dinamo se confruntă cu mai multe probleme de lot: „E greu pentru toată lumea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Top stiri din sport
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Conference League
11:58
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, reacție dură Fostul președinte de la CFR nu s-a putut abține după umilința cu Hacken: „Un dezastru! Parcă au luat somnifere”
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Conference League
11:39
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
Citește mai mult
Reacție neașteptată Ce a spus căpitanul de la Hacken după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj: „E tare așa, îmi place!”
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Europa League
11:00
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Citește mai mult
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale
Tenis
10:44
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului! » Pe cine va întâlni în semifinale
Citește mai mult
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale

Echipe/Competiții

fcsb 115 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 21 rapid 36 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
22.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share