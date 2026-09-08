Dinamo mai are de așteptat Revenirea „câinilor” pe Arena Națională, întârziată » Modificările programului etapei #10
Superliga
Superliga

Dinamo mai are de așteptat Revenirea „câinilor” pe Arena Națională, întârziată » Modificările programului etapei #10

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.09.2026, ora 20:00
  • Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a efectuat două schimbări în programul etapei #10 din Superliga.
  • Ce meciuri au fost mutate, mai jos în articol.
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După 8 etape disputate, Dinamo este lider în campionat, cu 17 puncte acumulate, fiind urmată de Rapid și Petrolul, care au câte 15 puncte.

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Modificări în programul etapei #10 din Superliga

Inițial, meciul Dinamo - Farul era programat să se joace vineri, 18 septembrie, de la ora 21:00. În urma modificărilor efectuate, această partidă se va juca duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30.

S-a făcut astfel schimb cu duelul dintre Rapid și FC Argeș, care trebuia să se joace duminică, dar care se va disputa vineri.

Noul program al etapei #10 din Superliga

Vineri, 18 septembrie

  • 18:00 - UTA Arad vs. Sepsi OSK
  • 21:00 - Rapid București - FC Argeș

Sâmbătă, 19 septembrie

  • 17:30 - CFR Cluj vs. FC Botoșani
  • 20:30 - Universitatea Craiova vs. FCSB

Duminică, 20 septembrie

  • 14:00 - FC Voluntari vs. Universitatea Cluj
  • 20:30 - Dinamo București vs. Farul Constanța

Luni, 21 septembrie

  • 18:00 - Oțelul Galați vs. Corvinul Hunedoara
  • 21:00 - Petrolul Ploiești vs. Csikszereda

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo817
2Rapid815
3Petrolul815
4U Craiova814
5Farul811
6FCSB811
7FC Botoșani810
8Corvinul810
9CFR Cluj710
10Oțelul Galați810
11FC Argeș810
12Sepsi810
13UTA Arad89
14U Cluj79
15FC Voluntari88
16Csikszereda81

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