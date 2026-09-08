Dinamo mai are de așteptat Revenirea „câinilor” pe Arena Națională, întârziată » Modificările programului etapei #10

- Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a efectuat două schimbări în programul etapei #10 din Superliga.
- Ce meciuri au fost mutate, mai jos în articol.
După 8 etape disputate, Dinamo este lider în campionat, cu 17 puncte acumulate, fiind urmată de Rapid și Petrolul, care au câte 15 puncte.
Modificări în programul etapei #10 din Superliga
Inițial, meciul Dinamo - Farul era programat să se joace vineri, 18 septembrie, de la ora 21:00. În urma modificărilor efectuate, această partidă se va juca duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30.
S-a făcut astfel schimb cu duelul dintre Rapid și FC Argeș, care trebuia să se joace duminică, dar care se va disputa vineri.
Noul program al etapei #10 din Superliga
Vineri, 18 septembrie
- 18:00 - UTA Arad vs. Sepsi OSK
- 21:00 - Rapid București - FC Argeș
Sâmbătă, 19 septembrie
- 17:30 - CFR Cluj vs. FC Botoșani
- 20:30 - Universitatea Craiova vs. FCSB
Duminică, 20 septembrie
- 14:00 - FC Voluntari vs. Universitatea Cluj
- 20:30 - Dinamo București vs. Farul Constanța
Luni, 21 septembrie
- 18:00 - Oțelul Galați vs. Corvinul Hunedoara
- 21:00 - Petrolul Ploiești vs. Csikszereda
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|8
|17
|2
|Rapid
|8
|15
|3
|Petrolul
|8
|15
|4
|U Craiova
|8
|14
|5
|Farul
|8
|11
|6
|FCSB
|8
|11
|7
|FC Botoșani
|8
|10
|8
|Corvinul
|8
|10
|9
|CFR Cluj
|7
|10
|10
|Oțelul Galați
|8
|10
|11
|FC Argeș
|8
|10
|12
|Sepsi
|8
|10
|13
|UTA Arad
|8
|9
|14
|U Cluj
|7
|9
|15
|FC Voluntari
|8
|8
|16
|Csikszereda
|8
|1