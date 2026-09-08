Dinamo mai are de așteptat Revenirea „câinilor” pe Arena Națională, întârziată » Modificările programului etapei #10

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a efectuat două schimbări în programul etapei #10 din Superliga.

Ce meciuri au fost mutate, mai jos în articol.

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După 8 etape disputate, Dinamo este lider în campionat, cu 17 puncte acumulate, fiind urmată de Rapid și Petrolul, care au câte 15 puncte.

Modificări în programul etapei #10 din Superliga

Inițial, meciul Dinamo - Farul era programat să se joace vineri, 18 septembrie, de la ora 21:00. În urma modificărilor efectuate, această partidă se va juca duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30.

S-a făcut astfel schimb cu duelul dintre Rapid și FC Argeș, care trebuia să se joace duminică, dar care se va disputa vineri.

Noul program al etapei #10 din Superliga

Vineri, 18 septembrie

18:00 - UTA Arad vs. Sepsi OSK

21:00 - Rapid București - FC Argeș

Sâmbătă, 19 septembrie

17:30 - CFR Cluj vs. FC Botoșani

20:30 - Universitatea Craiova vs. FCSB

Duminică, 20 septembrie

14:00 - FC Voluntari vs. Universitatea Cluj

20:30 - Dinamo București vs. Farul Constanța

Luni, 21 septembrie

18:00 - Oțelul Galați vs. Corvinul Hunedoara

21:00 - Petrolul Ploiești vs. Csikszereda

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 8 17 2 Rapid 8 15 3 Petrolul 8 15 4 U Craiova 8 14 5 Farul 8 11 6 FCSB 8 11 7 FC Botoșani 8 10 8 Corvinul 8 10 9 CFR Cluj 7 10 10 Oțelul Galați 8 10 11 FC Argeș 8 10 12 Sepsi 8 10 13 UTA Arad 8 9 14 U Cluj 7 9 15 FC Voluntari 8 8 16 Csikszereda 8 1

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