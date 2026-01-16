Liga 1, programul etapelor 24-27 Universitatea Craiova, dueluri cu  Dinamo și FCSB în doar 6 zile

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor 24, 25, 26 și 27 din Liga 1.

etapelor 24, 25, 26 și 27 din Liga 1. Universitatea Craiova va avea o misiune foarte dificilă în luna februarie: le va întâlni pe Dinamo și FCSB în runde consecutive.

Etapa 24 debutează cu partida dintre CFR Cluj și Metaloglobus, pe 30 ianuarie, și se încheie cu duelul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, pe 2 februarie.

Etapa 27 începe pe 13 februarie, cu Petrolul - FC Argeș, și ia sfârșit pe 16 februarie, cu meciul Dinamo - Unirea Slobozia.

Programul etapei #24 din Liga 1

Vineri, 30 ianuarie

Ora 17:00 / CFR Cluj - Metaloglobus

Ora 20:00 / Dinamo - Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 31 ianuarie

Ora 14:30 / Unirea Slobozia - Hermannstadt

Ora 17:00 / FC Argeș - UTA Arad

Ora 20:00 / Rapid - U Cluj

Duminică, 1 februarie

Ora 17:15 / Farul Constanța - U Craiova

Ora 20:00 / FCSB - Csikszereda

Luni, 2 februarie

Ora 20:00 / FC Botoșani - Oțelul Galați

Programul etapei #25 din Liga 1

Marți, 3 februarie

Ora 16:00 / Petrolul - Unirea Slobozia

Ora 18:00 / U Cluj - FC Argeș

Ora 20:30 / Hermannstadt - Rapid

Miercuri, 4 februarie

Ora 16:00 / Metaloglobus - Csikszereda

Ora 18:00 / UTA Arad - CFR Cluj

Ora 20:30 / Farul - Dinamo

Joi, 5 februarie

Ora 18:00 / U Craiova - Oțelul

Ora 20:30 / FCSB - FC Botoșani

Programul etapei #26 din Liga 1

Vineri, 6 februarie

Ora 17:00 / FC Argeș - Hermannstadt

Ora 20:00 / Rapid - Petrolul

Sâmbătă, 7 februarie

Csikszereda - UTA Arad*

Unirea Slobozia - Farul*

Ora 20:00 / CFR Cluj - U Cluj

Duminică, 8 februarie

Ora 17:00 / FC Botoșani - Metaloglobus

Ora 20:00 / Oțelul - FCSB

Luni, 9 februarie

Ora 20:00 / Dinamo - U Craiova

Programul etapei #27 din Liga 1

Vineri, 13 februarie

Petrolul - FC Argeș

Sâmbătă, 14 februarie

U Cluj - Csikszereda

Metaloglobus - Oțelul

Duminică, 15 februarie

UTA Arad - FC Botoșani

Farul - Rapid

U Craiova - FCSB

Luni, 16 februarie

Hermannstadt - CFR Cluj

Dinamo - Unirea Slobozia

*Orele de disputare ale partidelor Csikszereda - UTA Arad și Unirea Slobozia - Farul, din etapa 26, precum și celor din etapa 27 vor fi comunicate ulterior, conform lpf.ro.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

