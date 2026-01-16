Liga 1, programul etapelor 24-27 Universitatea Craiova, dueluri cu  Dinamo și FCSB în doar 6 zile

- Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor 24, 25, 26 și 27 din Liga 1.
- Universitatea Craiova va avea o misiune foarte dificilă în luna februarie: le va întâlni pe Dinamo și FCSB în runde consecutive.
- Toate meciurile rundelor pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa 24 debutează cu partida dintre CFR Cluj și Metaloglobus, pe 30 ianuarie, și se încheie cu duelul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, pe 2 februarie.
Etapa 27 începe pe 13 februarie, cu Petrolul - FC Argeș, și ia sfârșit pe 16 februarie, cu meciul Dinamo - Unirea Slobozia.
Programul etapei #24 din Liga 1
Vineri, 30 ianuarie
- Ora 17:00 / CFR Cluj - Metaloglobus
- Ora 20:00 / Dinamo - Petrolul Ploiești
Sâmbătă, 31 ianuarie
- Ora 14:30 / Unirea Slobozia - Hermannstadt
- Ora 17:00 / FC Argeș - UTA Arad
- Ora 20:00 / Rapid - U Cluj
Duminică, 1 februarie
- Ora 17:15 / Farul Constanța - U Craiova
- Ora 20:00 / FCSB - Csikszereda
Luni, 2 februarie
- Ora 20:00 / FC Botoșani - Oțelul Galați
Programul etapei #25 din Liga 1
Marți, 3 februarie
- Ora 16:00 / Petrolul - Unirea Slobozia
- Ora 18:00 / U Cluj - FC Argeș
- Ora 20:30 / Hermannstadt - Rapid
Miercuri, 4 februarie
- Ora 16:00 / Metaloglobus - Csikszereda
- Ora 18:00 / UTA Arad - CFR Cluj
- Ora 20:30 / Farul - Dinamo
Joi, 5 februarie
- Ora 18:00 / U Craiova - Oțelul
- Ora 20:30 / FCSB - FC Botoșani
Programul etapei #26 din Liga 1
Vineri, 6 februarie
- Ora 17:00 / FC Argeș - Hermannstadt
- Ora 20:00 / Rapid - Petrolul
Sâmbătă, 7 februarie
- Csikszereda - UTA Arad*
- Unirea Slobozia - Farul*
- Ora 20:00 / CFR Cluj - U Cluj
Duminică, 8 februarie
- Ora 17:00 / FC Botoșani - Metaloglobus
- Ora 20:00 / Oțelul - FCSB
Luni, 9 februarie
- Ora 20:00 / Dinamo - U Craiova
Programul etapei #27 din Liga 1
Vineri, 13 februarie
- Petrolul - FC Argeș
Sâmbătă, 14 februarie
- U Cluj - Csikszereda
- Metaloglobus - Oțelul
Duminică, 15 februarie
- UTA Arad - FC Botoșani
- Farul - Rapid
- U Craiova - FCSB
Luni, 16 februarie
- Hermannstadt - CFR Cluj
- Dinamo - Unirea Slobozia
*Orele de disputare ale partidelor Csikszereda - UTA Arad și Unirea Slobozia - Farul, din etapa 26, precum și celor din etapa 27 vor fi comunicate ulterior, conform lpf.ro.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|21
|40
|2
|Rapid
|21
|39
|3
|Botoșani
|21
|38
|4
|Dinamo
|21
|38
|5
|Argeș
|21
|34
|6
|Oțelul
|21
|33
|7
|U Cluj
|21
|33
|8
|UTA
|21
|32
|9
|FCSB
|21
|31
|10
|Farul Constanța
|21
|27
|11
|CFR Cluj
|21
|26
|12
|Unirea Slobozia
|21
|21
|13
|Petrolul
|21
|20
|14
|Csikszereda
|21
|16
|15
|Hermannstadt
|21
|13
|16
|Metaloglobus
|21
|11