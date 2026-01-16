Liga 1, programul etapelor 24-27 Universitatea Craiova, dueluri cu  Dinamo și FCSB în doar 6 zile
Liga 1, programul etapelor 24-27 Universitatea Craiova, dueluri cu Dinamo și FCSB în doar 6 zile

George Neagu
Publicat: 16.01.2026, ora 15:57
Actualizat: 16.01.2026, ora 16:01
  • Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapelor 24, 25, 26 și 27 din Liga 1.
  • Universitatea Craiova va avea o misiune foarte dificilă în luna februarie: le va întâlni pe Dinamo și FCSB în runde consecutive.
  • Toate meciurile rundelor pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa 24 debutează cu partida dintre CFR Cluj și Metaloglobus, pe 30 ianuarie, și se încheie cu duelul dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, pe 2 februarie.

Etapa 27 începe pe 13 februarie, cu Petrolul - FC Argeș, și ia sfârșit pe 16 februarie, cu meciul Dinamo - Unirea Slobozia.

Programul etapei #24 din Liga 1

Vineri, 30 ianuarie

  • Ora 17:00 / CFR Cluj - Metaloglobus
  • Ora 20:00 / Dinamo - Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 31 ianuarie

  • Ora 14:30 / Unirea Slobozia - Hermannstadt
  • Ora 17:00 / FC Argeș - UTA Arad
  • Ora 20:00 / Rapid - U Cluj

Duminică, 1 februarie

  • Ora 17:15 / Farul Constanța - U Craiova
  • Ora 20:00 / FCSB - Csikszereda

Luni, 2 februarie

  • Ora 20:00 / FC Botoșani - Oțelul Galați

Programul etapei #25 din Liga 1

Marți, 3 februarie

  • Ora 16:00 / Petrolul - Unirea Slobozia
  • Ora 18:00 / U Cluj - FC Argeș
  • Ora 20:30 / Hermannstadt - Rapid

Miercuri, 4 februarie

  • Ora 16:00 / Metaloglobus - Csikszereda
  • Ora 18:00 / UTA Arad - CFR Cluj
  • Ora 20:30 / Farul - Dinamo

Joi, 5 februarie

  • Ora 18:00 / U Craiova - Oțelul
  • Ora 20:30 / FCSB - FC Botoșani

Programul etapei #26 din Liga 1

Vineri, 6 februarie

  • Ora 17:00 / FC Argeș - Hermannstadt
  • Ora 20:00 / Rapid - Petrolul

Sâmbătă, 7 februarie

  • Csikszereda - UTA Arad*
  • Unirea Slobozia - Farul*
  • Ora 20:00 / CFR Cluj - U Cluj

Duminică, 8 februarie

  • Ora 17:00 / FC Botoșani - Metaloglobus
  • Ora 20:00 / Oțelul - FCSB

Luni, 9 februarie

  • Ora 20:00 / Dinamo - U Craiova

Programul etapei #27 din Liga 1

Vineri, 13 februarie

  • Petrolul - FC Argeș

Sâmbătă, 14 februarie

  • U Cluj - Csikszereda
  • Metaloglobus - Oțelul

Duminică, 15 februarie

  • UTA Arad - FC Botoșani
  • Farul - Rapid
  • U Craiova - FCSB

Luni, 16 februarie

  • Hermannstadt - CFR Cluj
  • Dinamo - Unirea Slobozia

*Orele de disputare ale partidelor Csikszereda - UTA Arad și Unirea Slobozia - Farul, din etapa 26, precum și celor din etapa 27 vor fi comunicate ulterior, conform lpf.ro.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

