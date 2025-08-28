LPF schimbă iar programul S-au inversat zilele meciurilor Universitatea Craiova - Farul şi Metaloglobus - CFR Cluj , din etapa #9

Liga Profesionistă de Fotbal a modificat ordinea partidelor Universitatea Craiova- Farul Constanța, respectiv Metaloglobus - CFR Cluj din etapa #9.

Inițial, duelul Universitatea Craiova - Farul Constanța era programat sâmbătă, 13 septembrie, cu începere de la ora 21:30, în timp ce meciul Metaloglobus - CFR Cluj ar fi trebuit să aibă loc, duminică, 14 septembrie, de la ora 18:00.

LPF a operat modificări în programul etapei #9 din Liga 1

Astfel, după modificări, Metaloglobus - CFR Cluj va avea loc sâmbătă 13 septembrie, iar Universitatea Craiova - Farul, duminică, 14 septembrie.

Nu este prima schimbare efectuată de LPF, cu privire la program.

Așa cum GOLAZO.ro, anunța în urmă cu câteva zile, FCSB și Csikszereda au ajuns la un acord pentru inversarea meciurilor, deoarece Arena Națională va găzdui în perioada respectivă East European Comic Con 2025.

Acum, LPF a confirmat că duelul din septembrie se va disputa la Miercurea Ciuc, deși inițial ar fi trebuit să se joace la București.

Programul complet al etapei #9, din Liga 1, după modificări:

Vineri, 12 septembrie

Universitatea Cluj - FC Rapid/ ora 21:00

Sâmbătă, 13 septembrie

UTA Arad – FC Argeș/ ora 16:00

Metaloglobus - CFR Cluj/ ora 21:30

Duminică, 14 septembrie

Oțelul Galați - FC Botoșani / ora 15:45

Universitatea Craiova - Farul / ora 18:00

Csikszereda - FCSB / ora 21:00

Luni, 15 septembrie

Hermannstadt - Unirea Slobozia / ora 18:00

Petrolul Ploiești – Dinamo București / ora 21:00

Cum arată clasamentul din Liga 1 după 7 etape

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. U Craiova 16-8 19 2. Rapid 12-6 15 3. UTA Arad 11-8 13 4. FC Botoșani 15-8 12 5. FC Argeș 11-9 12 6. Dinamo 10-8 12 7. Unirea Slobozia 11-9 11 8. Farul 9-9 10 9. U Cluj 10-8 9 10. Oțelul 9-8 9 11. Hermannstadt 7-8 7 12. Petrolul 6-7 6 13. FCSB 8-12 5 14. CFR Cluj 9-14 5 15. Metaloglobus 6-16 1 16. Csikszereda 6-18 1

