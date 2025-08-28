LPF schimbă iar programul S-au inversat zilele meciurilor Universitatea Craiova - Farul şi Metaloglobus - CFR Cluj , din etapa #9
LPF schimbă iar programul S-au inversat zilele meciurilor Universitatea Craiova - Farul şi Metaloglobus - CFR Cluj, din etapa #9

Alexandru Smeu
Publicat: 28.08.2025, ora 17:54
Actualizat: 28.08.2025, ora 18:09
  • Liga Profesionistă de Fotbal a modificat ordinea partidelor Universitatea Craiova- Farul Constanța, respectiv Metaloglobus - CFR Cluj din etapa #9.
  • Toate meciurile rundei pot fi urmărite în format liveSCORE sau liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Inițial, duelul Universitatea Craiova - Farul Constanța era programat sâmbătă, 13 septembrie, cu începere de la ora 21:30, în timp ce meciul Metaloglobus - CFR Cluj ar fi trebuit să aibă loc, duminică, 14 septembrie, de la ora 18:00.

LPF a operat modificări în programul etapei #9 din Liga 1

Astfel, după modificări, Metaloglobus - CFR Cluj va avea loc sâmbătă 13 septembrie, iar Universitatea Craiova - Farul, duminică, 14 septembrie.

Nu este prima schimbare efectuată de LPF, cu privire la program.

Așa cum GOLAZO.ro, anunța în urmă cu câteva zile, FCSB și Csikszereda au ajuns la un acord pentru inversarea meciurilor, deoarece Arena Națională va găzdui în perioada respectivă East European Comic Con 2025.

Acum, LPF a confirmat că duelul din septembrie se va disputa la Miercurea Ciuc, deși inițial ar fi trebuit să se joace la București.

Programul complet al etapei #9, din Liga 1, după modificări:

Vineri, 12 septembrie

  • Universitatea Cluj - FC Rapid/ ora 21:00

Sâmbătă, 13 septembrie

  • UTA Arad – FC Argeș/ ora 16:00
  • Metaloglobus - CFR Cluj/ ora 21:30

Duminică, 14 septembrie

  • Oțelul Galați - FC Botoșani / ora 15:45
  • Universitatea Craiova - Farul / ora 18:00
  • Csikszereda - FCSB / ora 21:00

Luni, 15 septembrie

  • Hermannstadt  - Unirea Slobozia / ora 18:00
  • Petrolul Ploiești – Dinamo București / ora 21:00

Cum arată clasamentul din Liga 1 după 7 etape

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. U Craiova16-819
2. Rapid12-615
3. UTA Arad11-813
4. FC Botoșani15-812
5. FC Argeș11-912
6. Dinamo10-812
7. Unirea Slobozia11-911
8. Farul9-910
9. U Cluj10-89
10. Oțelul9-89
11. Hermannstadt7-87
12. Petrolul6-76
13. FCSB8-125
14. CFR Cluj9-145
15. Metaloglobus6-161
16. Csikszereda6-181

farul constanta CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 lpf metaloglobus etapa 9
