Cine transmite FCSB Campioana, U Craiova și CFR Cluj joacă astăzi în Europa. Unde poți vedea meciurile

Universitatea Craiova va primi vizita celor de la Bașakșehir Istanbul, pe „Ion Oblemenco”, de la ora 20:30, în play-off-ul Conference League.

CFR Cluj va juca, pe teren propriu, împotriva celor de la Hacken, de la ora 20:30, în play-off-ul Conference League

FCSB joacă șansa la calificarea în grupele Europa League, în această seară, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în compania celor de la Aberdeen.

Toate cele trei echipe românești, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, vor juca pe teren propriu, astăzi, pentru calificarea în grupele Europa League, respectiv Conference League.

Cine transmite meciul FCSB - Aberdeen

Manșa decisivă a „dublei” dintre FCSB și Aberdeen va putea fi urmărită la televizor, spre deosebire de meciul de pe „Pittodrie”. Partida va putea fi vizionată pe platforma de streaming Voyo.ro și pe canalul PRO TV, de la 21:30.

În meciul tur, FCSB a condus cu 2-0 grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea, în minutul 32, și Darius Olaru, în primul minut al reprizei secunde. Totuși, scoțienii au reușit să revină și au înscris prin Dante Polavra, în minutul 62, și Ester Sokler, în minutul 89, în condițiile în care campioana a jucat în 10 oameni timp de aproape o oră.

Trupa pregătită de Elias Charalambous este mai bine cotată decât adversara sa din această seară. Lotul celor de la FCSB valorează 48,43 milioane de euro, în timp ce toată echipa scoțienilor este cotată la 18,3 milioane de euro.

În cazul în care o va elimina pe Aberdeen, FCSB se va califica în faza principală a Europa League. Dacă scoțienii vor trece de trupa lui Elias Charalambous, „roș-albaștrii” își va continua parcursul european în Conference League.

Cine transmite CFR Cluj - Hacken și Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir

CFR Cluj primește vizita lui Hacken, de la ora 20:30, iar partida poate fi urmărită pe posturile Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Șansele clujenilor la calificarea în faza grupei Conference League sunt reduse, după ce suferit o înfrângere usturătoare în deplasare, scor 2-7. Eșecul a consemnat ultimul meci al lui Dan Petrescu pe banca tehnică a celor de la CFR Cluj.

Întregul lot pregătit de noul antrenor Andrea Mandorlini este cotat la 31,38 de milioane de euro, în timp ce echipa suedezilor valorează 20,2 milioane de euro, potrivit transfermarkt.

În celălalt meci românesc din Conference League, Universitatea Craiova va primi vizita turcilor de la Istanbul Bașakșehir, de la aceeași oră ca CFR Cluj, pe „Ion Oblemenco”, iar partida poate fi urmărită pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul tur a consemnat o surpriză de proporții. Elevii lui Mirel Rădoi au obținut victoria, scor 2-1, datorită reușitelor lui Alexandru Cicâldău, din minutul 45+2, și Carlos Mora, în minutul 61.

Înaintea duelului din Turcia, Mirel Rădoi a subliniat că Bașakșehir este a doua cea mai valoroasă echipă pe care Universitatea Craiova a întâlnit-o în epoca modernă, după AC Milan.

Lotul celor de la Bașakșehir este cotat la peste 61 de milioane de euro, conform transfermarkt.

