Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

West Ham a acceptat oferta lui Flamengo de transfer pentru extrema Lucas Paqueta (28 de ani).

Fotbalistul urmează să se despartă de fotbalul englez după ce a scăpat de acuzațiile de implicare ilegală în pariuri sportive.

Deși inițial înțelegerea dintre cele două cluburi trebuia să fie sub formă de împrumut, negocierile s-au schimbat.

Lucas Paqueta, aproape de revenirea în Brazilia

Flamengo a forțat transferul definitiv încă din această iarnă al lui Lucas Paqueta și i-a convins pe oficialii celor de la West Ham cu o sumă record pentru campionatul Braziliei.

42.00.000 de euro urmează să vireaze Flamengo în conturile „ciocănarilor”

Conducerea celor de la West Ham i-a dat acceptul fotbalistului de a pleca în Brazilia pentru a pune la punct detaliile contractuale.

Flamengo ar trebui să urgenteze mutarea internaționalului brazilian, întrucât perioada de transferuri urmează să se încheie pe 3 februarie.

Mutarea spulberă recordul de transferuri din campionatul Braziliei. Până în această iarnă, cel mai scump jucător cumpărat de sud-americani fusese Vitor Roque, 25,5 milioane de euro, ajuns sezonul viitor la Palmeiras de la Barcelona.

Recordul fusese doborât chiar în acest an de Cruzeiro, care a plătit 27 de milioane rușilor de la Zenit pentru Gerson. Cu 42 de milioane, Flamengo a spulberat și recordul clubului, care plătise cel mai mult pe Samuel Lino, transferat sezonul trecut pentru 22 de milioane de euro de la Atletico Madrid.

35.000.000 de euro este cota de piață a lui Lucas Paqueta, conform transfermarkt.com

Lucas Paqueta a fost acuzat și achitat pentru implicarea în pariuri

Federația Engleză de Fotbal l-a acuzat pe Lucas Paqueta că fotbalistul ar fi trucat patru cartonașe, în meciuri pe care apropiații săi din țara natală ar fi pariat.

Acuzațiile i-ar fi oprit drumul spre Manchester City. „Cetățenii” ar fi fost dispuși să ofere 85 de milioane de euro pentru a beneficia de serviciile sud-americanului, însă a retras oferta după declanșarea scandalului.

Cele patru întâlniri care au ridicat semne de întrebare:

0-2 cu Leicester (12 noiembrie 2022)

1-1 cu Aston Villa (12 martie 2023)

3-1 cu Leeds (21 mai 2023)

1-1 cu Bournemouth (12 august 2023)

În cele din urmă, în vara acestui an, fotbalistul a fost achitat de Federația Engleză de Fotbal, însă nu a fost absolvit de o amendă în valoare de 172.500 de euro pentru faptul că nu a cooperat cu autoritățile.

Lucas Paqueta a fost format de Flamengo

Internaționalul brazilian nu ar fi la prima experiență pentru echipa din Rio de Janeiro.

Lucas Paqueta a fost crescut în academia clubului de pe Maracana și a fost promovat la echipa de seniori a clubului în 2016.

În cei trei ani petrecuți pentru echipa din prima ligă braziliană, mijlocașul a strâns 95 de apariții, a marcat 18 goluri și a oferit 8 pase decisive.

De asemenea, a câștigat Campionatul Carioca, în sezonul 2016-2017.

