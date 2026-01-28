Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

- West Ham a acceptat oferta lui Flamengo de transfer pentru extrema Lucas Paqueta (28 de ani).
- Fotbalistul urmează să se despartă de fotbalul englez după ce a scăpat de acuzațiile de implicare ilegală în pariuri sportive.
Deși inițial înțelegerea dintre cele două cluburi trebuia să fie sub formă de împrumut, negocierile s-au schimbat.
Lucas Paqueta, aproape de revenirea în Brazilia
Flamengo a forțat transferul definitiv încă din această iarnă al lui Lucas Paqueta și i-a convins pe oficialii celor de la West Ham cu o sumă record pentru campionatul Braziliei.
Conducerea celor de la West Ham i-a dat acceptul fotbalistului de a pleca în Brazilia pentru a pune la punct detaliile contractuale.
Flamengo ar trebui să urgenteze mutarea internaționalului brazilian, întrucât perioada de transferuri urmează să se încheie pe 3 februarie.
Mutarea spulberă recordul de transferuri din campionatul Braziliei. Până în această iarnă, cel mai scump jucător cumpărat de sud-americani fusese Vitor Roque, 25,5 milioane de euro, ajuns sezonul viitor la Palmeiras de la Barcelona.
Recordul fusese doborât chiar în acest an de Cruzeiro, care a plătit 27 de milioane rușilor de la Zenit pentru Gerson. Cu 42 de milioane, Flamengo a spulberat și recordul clubului, care plătise cel mai mult pe Samuel Lino, transferat sezonul trecut pentru 22 de milioane de euro de la Atletico Madrid.
Lucas Paqueta a fost acuzat și achitat pentru implicarea în pariuri
Federația Engleză de Fotbal l-a acuzat pe Lucas Paqueta că fotbalistul ar fi trucat patru cartonașe, în meciuri pe care apropiații săi din țara natală ar fi pariat.
Acuzațiile i-ar fi oprit drumul spre Manchester City. „Cetățenii” ar fi fost dispuși să ofere 85 de milioane de euro pentru a beneficia de serviciile sud-americanului, însă a retras oferta după declanșarea scandalului.
Cele patru întâlniri care au ridicat semne de întrebare:
- 0-2 cu Leicester (12 noiembrie 2022)
- 1-1 cu Aston Villa (12 martie 2023)
- 3-1 cu Leeds (21 mai 2023)
- 1-1 cu Bournemouth (12 august 2023)
În cele din urmă, în vara acestui an, fotbalistul a fost achitat de Federația Engleză de Fotbal, însă nu a fost absolvit de o amendă în valoare de 172.500 de euro pentru faptul că nu a cooperat cu autoritățile.
Lucas Paqueta a fost format de Flamengo
Internaționalul brazilian nu ar fi la prima experiență pentru echipa din Rio de Janeiro.
Lucas Paqueta a fost crescut în academia clubului de pe Maracana și a fost promovat la echipa de seniori a clubului în 2016.
În cei trei ani petrecuți pentru echipa din prima ligă braziliană, mijlocașul a strâns 95 de apariții, a marcat 18 goluri și a oferit 8 pase decisive.
De asemenea, a câștigat Campionatul Carioca, în sezonul 2016-2017.