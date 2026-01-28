FRF, decizie după tragedie Ce se va întâmpla la meciurile din  etapa 23 a Ligii 1, după accidentul de lângă Lugojel +7 foto
Moment de reculegere FOTO: SportPictures
Superliga

FRF, decizie după tragedie Ce se va întâmpla la meciurile din etapa 23 a Ligii 1, după accidentul de lângă Lugojel

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 20:02
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 20:03
  • FRF a decis ca meciurile din etapa #23 a Ligii 1 să înceapă cu un minut de reculegere în memoria victimelor accidentului de la Lugojel.
  • Șapte fani ai lui PAOK și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți.

Accidentul de lângă Lugojel a lovit echipa pregătită de Răzvan Lucescu chiar înaintea ultimului meci din faza principală a Europa League.

Minut de reculegere în Liga 1 pentru victimele de la Lugojel

În urma accidentului din județul Timiș, Federația Română de Fotbal a decis ca toate meciurile din următoarea rundă din Superliga să înceapă cu un moment de reculegere pentru victime.

„Federația Română de Fotbal își exprimă profundul regret față de dispariția tragică a celor șapte suporteri ai clubului PAOK Salonic, victime ale unui accident rutier petrecut pe teritoriul României.

Cei șapte suporteri se aflau în drum spre Franța, unde urmau să își susțină echipa favorită la meciul cu Lyon din Europa League. Pierderea lor reprezintă o tragedie nu doar pentru familiile și apropiații acestora, ci și pentru întreaga familie a fotbalului european.

Federația Română de Fotbal este alături de clubul PAOK Salonic, unde activează Răzvan Lucescu, fost selecționer al României, și transmite sincere condoleanțe familiilor îndoliate, prietenilor și tuturor celor afectați de acest eveniment tragic. De asemenea, celor trei suporteri care au supraviețuit le dorește însănătoșire grabnică!

În semn de respect și solidaritate, Federația Română de Fotbal împreună cu Liga Profesionistă de Fotbal au decis ca la toate partidele din următoarea etapă a Superligii să fie ținut un moment de reculegere în memoria celor șapte suporteri. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, se arată în comunicatul emis de FRF, pe site-ul oficial.

Galerie foto (7 imagini)

Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei
+7 Foto
labels.photo-gallery

7 suporteri ai lui PAOK au murit în accidentul de la Lugojel

În cursul zilei de marți, 10 suporteri ai lui PAOK Salonic se aflau într-un autoturism 8+1 ce se îndrepta spre Lyon, pentru ultimul meci al favoriților din faza principală a Europa League.

În apropierea localității Lugojel din județul Timiș, șoferul autoturismului a pierdut controlul și a intrat frontal într-un tir ce se deplasa pe sensul opus de mers.

În urma accidentului, 7 fani PAOK și-au pierdut viața, iar 3 dintre aceștia au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Deși clubul de pe „Toumba” a solicitat oficialilor de la UEFA amânarea duelului cu Olympique Lyon, de joi, de la ora 22:00, cererea a fost respinsă.

Fanii lui PAOK nu vor merge la meciul cu Olympique Lyon

În urma accidentului, suporterii celor de la PAOK Salonic au decis să nu mai facă deplasarea la Lyon.

Oficialii clubului au cerut omologilor francezi să închidă sectorul în care urmau să stea fanii „vulturilor”: „Ca semn de minim respect pentru frații noștri. Nu există cuvinte pentru a exprima durerea”.

Fanii lui PAOK Salonic s-au strâns pe „Toumba” unde au aprins lumânări în memoria victimelor accidentului.

Candele aprinse pe scaunele de pe „Toumba” Foto: X Candele aprinse pe scaunele de pe „Toumba” Foto: X
Candele aprinse pe scaunele de pe „Toumba” Foto: X

Tragedia se repetă! 6 fani ai lui PAOK au murit într-un accident similar

Nu este prima tragedie care curmă vieți ale unor suporteri din Salonic. Un episod similar s-a petrecut în urmă cu 27 de ani.

Pe data de 4 octombri 1999, după un egal între PAOK Salonic și Panathinaikos, 1-1, în drumul de întoarcere spre urașul natal, fiul patronului a preluat conducerea autocarului.

Cu doi kilometri înaintea punctului de taxare din Tempi, autoturismul a încercat să depășească, a pierdut controlul și s-a ciocnit frontal cu un camion ce se îndrepta spre orașul Larissa.

Autocarul s-a răsturnat într-un șanț, iar bilanțul a fost unul tragic pentru PAOK: 6 decese și 33 de pasageri răniți.

FRF PAOK Salonic moment de reculegere accident superliga
