Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Denis Ciobotariu FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia

Gabriel Neagu
Publicat: 28.01.2026, ora 21:01
Actualizat: 28.01.2026, ora 21:01
  • Denis Ciobotariu (27 de ani), fundașul Rapidului, a fost dorit cu insistență de ocupanta locului 16 în prima ligă poloneză, Katowice, însă mutarea a picat.

Denis Ciobotariu și-a afirmat atașamentul față de giuleșteni, la începutul acestui an, însă a fost foarte aproape de a se despărți de Rapid.

Transferul lui Denis Ciobotariu a picat

Katowice a înaintat o ofertă pentru a-l transfera pe Denis Ciobotariu, însă aceasta a fost sub așteptările conducerii din Grant.

Polonezii erau dispuși să vireze 400.000 de euro în conturile giuleștenilor pentru a-l transfera definitiv pe fundaș, potrivit gsp.ro.

Oficialii „alb-vișiniilor” nu au fost mulțumiți de suma oferită de Katowice și au respins oferta. Polonezii se află însă în zona retrogradării și nu dispun de un buget generos, motiv pentru care nu ar mai fi revenit cu o nouă ofertă.

1.300.000 de euro
este cota de piață a lui Denis Ciobotariu, conform transfermarkt.com

Nici Denis Ciobotariu nu ar fi fost mulțumit de salariu. Conform sursei citate, Katowice i-ar fi oferit 20.000 de euro pe lună, doar cu 5.000 mai mult decât primește în prezent la Rapid.

Rapid are probleme de lot

Costel Gâlcă ar fi fost de acord ca Denis Ciobotariu să plece la Katowice, însă cerea conducerii să aducă un nou fundaș central.

Giuleștenii au un lot fragil la nivelul defensivei, după împrumutul lui Cristi Ignat la Petrolul și accidentarea lui Lars Kramer, din duelul cu UTA Arad, 2-1.

Astfel, în cazul în care Denis Ciobotariu ar fi plecat de la Rapid, Costel Gâlcă ar mai fi avut doar 2 fundași centrali la dispoziție: Leo Bolgado și Alexandru Pașcanu.

Cifrele lui Denis Ciobotariu

Fundașul a sosit în iarna anului trecut la Rapid, după ce giuleștenii au oferit 50.000 de euro celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Denis Ciobotariu a încasat un bonus de 150.000 de euro la semnătură și are un contract valabil cu Rapid până în vara anului 2028.

În tricoul „giuleștenilor”, stoperul a jucat 35 de partide, reușind să marcheze 4 goluri și să ofere o pasă decisivă.

De asemenea, Denis Ciobotariu are și o selecție pentru prima reprezentativă a României, împotriva lui San Marino, 5-1.

De-a lungul carierei, a jucat pentru Dinamo, Chindia, CFR Cluj, FC Voluntari, Sepsi Sfântu Gheorghe și Rapid.

