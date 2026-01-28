„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a vorbit cu Marius Popa, tatăl portarului Matei Popa (18 ani), înainte să-l titularizeze.

Finanțatorul campioanei dorește să îl folosească pe goalkeeper în ultimele etape din sezonul regulat și ar putea evolua duminică, de la ora 20:00, cu Csikszereda.

Gigi Becali a fost dezamăgit de forma lui Ștefan Târnovanu în primele meciuri din 2026, în special după derby-ul cu CFR Cluj, 1-4, și a luat o decizie drastică.

Gigi Becali a vorbit cu tatăl lui Matei Popa: „Are caracter, e tare”

Patronul campioanei a anunțat că îl va titulariza pe Matei Popa între buturi, pentru a respecta regula U21. Astfel, FCSB va putea folosi doar jucători cu experiență pe celelalte posturi.

Gigi Becali a discutat cu Marius Popa, tatăl lui Matei, antrenorul de portari al „roș-albaștrilor”, care i-a confirmat că fiul său e pregătit să facă pasul cel mare.

„Am vorbit cu tatăl lui, care e antrenor de portari. I-am zis că e băiatul lui, să nu zică după… El mi-a zis că are încredere în băiatul lui, că are tăria de caracter să apere.

Că dacă era ceva, ar fi spus că nu e cazul, că nu vrea să îl nenorocească.

Are caracter, e tare, asta mi-a zis. A spus că nu este emotiv, a zis că nu contează la el. Asta este hotărârea mea.

Nu mai suport să joc cu o aripă lovită și tăiată. Vreau să joc fotbal, nu țurca”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Matei Popa a impresionat la FCSB U19

Matei Popa a fost format în academia celor de la FCSB și prestațiile sale din cadrul grupei sub 19 ani l-au adus în angrenajul primei formații.

Portarul a fost utilizat în toate cele 4 meciuri disputate de FCSB U19 în Youth League și a oferit o pasă decisivă, în duelul cu Lokomotiv Zagreb, 3-2.

Pentru prima echipă a campioanei, Matei Popa nu a debutat, însă s-a aflat pe banca de rezerve în trei dueluri din Liga 1: de două ori contra celor de la Unirea Slobozia și în derby-ul cu Rapid, 2-1, din decembrie.

Tatăl lui Matei Popa jucat pentru România

Marius Popa, tatăl lui Matei, a apărat timp de 12 sezoane în Liga 1.

Acesta și-a început cariera la Bihor Oradea, în 1997, iar 3 ani mai târziu a luat contactul cu fotbalul din primul eșalon al României, când a ajuns la FC Național.

Apogeul carierei de jucător a trăit-o în perioada 2005-2009, când a evoluat pentru Politehnica Timișoara.

În aceeași perioadă a jucat și singurele sale 2 meciuri în tricoul naționalei României, contra Rusiei, 3-0, și Muntenegrului, 4-0.

Marius Popa și-a încheiat cariera de jucător la Universitatea Cluj și, ulterior, a devenit antrenorul de portari al celor de la FCSB.

197 de meciuri a jucat Marius Popa în Liga 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport