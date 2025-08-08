Sperietoarea Lugano, umilită Echipa care a chinuit-o pe CFR Cluj, zdrobită de locul 4 din Slovenia!

Lugano, echipa despre care Dan Petrescu spunea că ar câștiga titlul în România, a fost zdrobită în prima manșă a turului III din Conference League de Celje (Slovenia), scor 0-5.

Formația elvețiană a retrogradat din Europa League, după ce a fost eliminată cu greu de CFR Cluj, 0-1 la general.

Lugano i-a dat mari bătăi de cap lui CFR Cluj în turul II preliminar din Europa League, însă a clacat după ce a ajuns în Conference League.

Lugano, șocată de Celje

Sperietoarea CFR-ului a fost umilită chiar pe teren propriu de NK Celje, revelația sezonului trecut din Conference League, unde a ajuns până în sferturi.

Slovenii n-au avut milă de echipa despre care Dan Petrescu spunea că „n-ar avea adversar în România, ar lua campionatul 100%. Celje, locul 4 în sezonul trecut din campionatul Sloveniei, a deschis scorul prin Sturm, în minutul 35, Kovacevic a transformat două penalty-uri (44 și 84), în timp ce Zabukovnik (59) și Kvesic (89) au completat tabela.

CFR poate da peste Celje în Conference

CFR Cluj și Celje s-ar putea întâlni în faza principală a Conference League. Pentru asta, Celje ar trebui să treacă în play-off de Banik Ostrava sau Austria Viena (4-3 în tur), iar CFR, dacă este eliminată de Braga, s-o elimine pe învingătoarea dintre Hacken și Brann (0-2 în tur).

Ardelenii au pierdut prima manșă din turul III preliminar al Europa League, scor 1-2 pe terenul portughezilor de la Braga.

