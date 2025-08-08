Sperietoarea Lugano, umilită Echipa care a chinuit-o pe CFR Cluj, zdrobită de locul 4 din Slovenia!
Lugano, echipa despre care Dan Petrescu spunea că ar câștiga titlul în România, a fost zdrobită în prima manșă a turului III din Conference League de Celje (Slovenia), scor 0-5. Foto: Imago
Sperietoarea Lugano, umilită Echipa care a chinuit-o pe CFR Cluj, zdrobită de locul 4 din Slovenia!

Publicat: 08.08.2025, ora 10:32
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 10:32
  • Lugano, echipa despre care Dan Petrescu spunea că ar câștiga titlul în România, a fost zdrobită în prima manșă a turului III din Conference League de Celje (Slovenia), scor 0-5.
  • Formația elvețiană a retrogradat din Europa League, după ce a fost eliminată cu greu de CFR Cluj, 0-1 la general.

Lugano i-a dat mari bătăi de cap lui CFR Cluj în turul II preliminar din Europa League, însă a clacat după ce a ajuns în Conference League.

CFR Cluj - Braga 1-2
CFR Cluj - Braga 1-2 Înfrângere la limită pentru ardeleni în prima manșă a turul trei preliminar din Europa League
Lugano, șocată de Celje

Sperietoarea CFR-ului a fost umilită chiar pe teren propriu de NK Celje, revelația sezonului trecut din Conference League, unde a ajuns până în sferturi.

Slovenii n-au avut milă de echipa despre care Dan Petrescu spunea că „n-ar avea adversar în România, ar lua campionatul 100%. Celje, locul 4 în sezonul trecut din campionatul Sloveniei, a deschis scorul prin Sturm, în minutul 35, Kovacevic a transformat două penalty-uri (44 și 84), în timp ce Zabukovnik (59) și Kvesic (89) au completat tabela.

CFR poate da peste Celje în Conference

CFR Cluj și Celje s-ar putea întâlni în faza principală a Conference League. Pentru asta, Celje ar trebui să treacă în play-off de Banik Ostrava sau Austria Viena (4-3 în tur), iar CFR, dacă este eliminată de Braga, s-o elimine pe învingătoarea dintre Hacken și Brann (0-2 în tur).

Ardelenii au pierdut prima manșă din turul III preliminar al Europa League, scor 1-2 pe terenul portughezilor de la Braga.

„El are cel mai mare merit" Ciprian Marica după remontada lui FCSB cu Drita, din turul 3 al Europa League
N-a avut emoții Patronul FCSB, încrezător că echipa va obține calificarea în play-off: „Avem 100% șanse"
„Am dominat tot meciul" Adrian Șut, după victoria celor de la FCSB cu Drita: „Trebuie să fim concentrați, nu ne așteaptă nimeni"
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
„Să arăți așa după ce bați FCSB..." Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo: „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren"
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
„Un premiu fictiv" VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență": „Dacă nu țipam eu..."
