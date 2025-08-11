Luka Doncic (26 de ani) a suferit o transformare fizică radicală în această vară.

Superstarul celor de la Los Angeles Lakers și al naționalei Sloveniei a slăbit nu mai puțin de 14 kg.

Criticat de multe ori pentru condiția sa fizică, Doncic a surprins pe toată lumea în această vară.

Luka Doncic, transformare fizică radicală

Criticat pentru că ajunsese să cântărească 104 kg la finalul sezonului trecut, starul celor de la Los Angeles Lakers a slăbit aproximativ 14 kg în doar trei luni, atingând cea mai bună formă a carierei sale, informează basketballsphere.com

Rutina sa a inclus o dietă strictă fără gluten și săracă în carbohidrați, consumul a 250 de grame de proteine zilnic și antrenamente de dimineață pe stomacul gol.

Ajuns în California, în urma unei mutări surprinzătoare de la Dallas Mavericks, Doncic a semnat o prelungire pe trei sezoane, în valoare de 165 de milioane de dolari.

Luka Doncic, pregătit de EuroBasket 2025

În acest moment, Doncic se pregătește alături de naționala Sloveniei pentru EuroBasket 2025.

Competiția va avea loc în perioada 27 august - 14 septembrie, în nu mai puțin de 4 țări: Cipru, Finlanda, Polonia și Letonia.

Doncic a evoluat pentru Slovenia în partida amicală cu Germania, pierdută, scor 89-103. A marcat 19 puncte, a reușit 3 recuperări și 5 pase decisive.

Cele două echipe au mai disputat o altă partidă pe pregătire în Mannheim, Germania, însă Doncic a decis să nu evolueze din motive de sănătate.

Slovenia mai are programate două meciuri amicale până la startul EuroBasket, cu Lituania și Letonia.

Selecționata antrenată de Aleksander Sekulic a fost repartizată în Grupa D. Slovenia va întâlni Franța, vicecampioana olimpică, dar și gazda Polonia.

Programul Sloveniei la EuroBasket 2025:

Slovenia - Polonia, 28 august, ora 21:30

Franța - Slovenia, 30 august, ora 18:00

Slovenia - Belgia, 31 august, ora 15:00

Islanda - Slovenia, 2 septembrie, ora 18:00

Israel - Slovenia, 4 septembrie, ora 18:00

Toate partidele se vor desfășura în Arena Spodek din Katowice, Polonia.

