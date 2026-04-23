Luka Modrić Aduce spectacolul din fotbal în bucătărie și transformă standul Gorenje în atracția principală de la EuroCucina 2026

La EuroCucina 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate designului și tehnologiei pentru bucătării, superstarul croat, Luka Modrić, a fost, fără dubii, atracția principală a standului Gorenje.

Pe 22 aprilie, vizitatorii târgului de la Milano au avut parte de un moment rar: Modrić a schimbat pasele decisive cu mișcări precise în bucătărie, demonstrând că eleganța și disciplina care l-au consacrat pe teren se traduc perfect și într-un alt univers, cel culinar.

Evenimentul organizat la Milano, a adus în prim-plan o apariție surpriză, dar și direcțiile strategice ale brandului Gorenje, care își consolidează poziția pe segmentul premium al electrocasnicelor încorporabile.

Pizza în două minute și un moment memorabil pentru public

Unul dintre cele mai apreciate momente ale zilei a fost demonstrația culinară în care Luka Modrić a trecut din postura de playmaker în cea de „chef”. Alături de celebrul pizzaiolo italian Vito Iacopelli, acesta a testat un cuptor de pizza încorporabil, reușind să prepare o pizza napoletană autentică în doar două minute.

Cei doi au creat împreună o rețetă specială, denumită „Luka”, iar publicul prezent a avut parte de o experiență interactivă, care a îmbinat tehnologia de ultimă generație cu plăcerea gătitului.

Un parteneriat construit pe valori comune

Reprezentanții companiei au subliniat că asocierea cu Luka Modrić reflectă perfect valorile brandului: performanță, fiabilitate și atenție la detalii. Sunt aceleași principii care l-au consacrat pe sportiv la cel mai înalt nivel și care definesc, în același timp, produsele Gorenje.

La rândul său, Modrić a vorbit despre legătura dintre viața de sportiv și activitățile de zi cu zi:

„Succesul ține de disciplină și de a avea instrumentele potrivite. La fel este și în bucătărie. Produsele Gorenje sunt fiabile și ușor de utilizat, ceea ce le face ideale pentru o viață de familie activă.”

Gorenje își întărește poziția pe piața europeană

Participarea la EuroCucina 2026 a fost un prilej important pentru Gorenje de a-și prezenta viziunea de viitor și de a anunța consolidarea prezenței în canalul de retail pentru bucătării (KRT). Strategia vizează dezvoltarea unor parteneriate mai strânse cu specialiștii în design și o poziționare clară în zona premium.

Standul Gorenje a devenit rapid un punct de atracție pentru profesioniști din industrie și reprezentanți ai presei, iar prezența lui Luka Modrić a amplificat vizibilitatea brandului.

Prin această apariție, Gorenje transmite un mesaj clar: își propune să performeze la cel mai înalt nivel într-o piață competitivă, mizând pe inovație, design și parteneriate relevante.

În final, fie că este vorba despre fotbal sau despre bucătărie, lucrurile bine făcute au în comun aceeași rețetă: pasiune, precizie și dorința de a fi mereu mai bun.