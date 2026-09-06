Surpriza lui Luka Modric La 41 de ani, veteranul croat a luat o decizie neașteptată la națională
Luka Modric, după meciul 200 la națională, în timpul Mondialului. Foto: Imago
Campionate

Surpriza lui Luka Modric La 41 de ani, veteranul croat a luat o decizie neașteptată la națională

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 13:51
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 13:52
  • Luka Modric a anunțat ce vrea să facă de acum la naționala Croației, la care joacă de peste două decenii. 
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Luka Modric a avut două Campionate Mondiale foarte bune în 2018 (finalist) și 2022 (locul 3).

Ultimul s-a încheiat cu o mare dezamăgire, Croația fiind eliminată încă din „16-imi” după un meci controversat, 1-2 în fața Portugaliei.  

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Modric continuă și la naționala Croației

Căpitanul a părăsit terenul în lacrimi. Simțea că nu va mai juca alt turneu final. Miercuri, 9 septembrie, împlinește 41 de ani.

În viitorul apropiat, nu vrea să renunțe însă la fotbal, refuză încă ideea retragerii.

Nimeni nu-l oprește pe Luka Modric în Serie A. Foto: Imago Nimeni nu-l oprește pe Luka Modric în Serie A. Foto: Imago
Nimeni nu-l oprește pe Luka Modric în Serie A. Foto: Imago

Dacă mulți se așteptau ca el să anunțe că părăsește selecționata, a luat o decizie total opusă.

Continuă nu doar la Milan, ci și la „Vatreni”. Va juca în campania de Nations League 2026-2027.

202 meciuri
are Luka Modric pentru Croația: 29 de goluri și 32 de assisturi. A debutat pe 1 martie 2006, la 3-2 cu Argentina. Foto: Imago

Croația lui Modric începe cu un dublu meci contra campioanei lumii Spania

Cel mai mulțumit a fost noul selecționer, Slaven Bilic, care împlinește pe 11 septembrie 58 de ani.

„Hotărârea lui Luka mă bucură mult. Suntem toți conștienți ce oferă Croației pe teren și în afara lui”, a spus Bilic.

Modric, la selecția 200 pentru Croația. Foto: Imago Modric, la selecția 200 pentru Croația. Foto: Imago
Modric, la selecția 200 pentru Croația. Foto: Imago

Roș-albii au un început tare în această toamnă în Liga Națiunilor, inclusiv un dublu meci contra campioanei lumii.

  • Cehia (d, 26 septembrie), Spania (d, 29 septembrie), Anglia (a, 3 octombrie) și Spania (a, 6 octombrie). 

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