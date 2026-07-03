De ce a fost anulat golul Croației FOTO: Jucătorii lui Dalic au protestat după golul refuzat în minutul 90+13: „Cineva ar fi trebuit să ne explice”

Croația a egalat în minutul 90+13, dar arbitrul Espen Eskas a anulat golul. Motivul pentru care reușita lui Gvardiol nu a fost validată.

Protestul unui jucător croat și ce a spus cel care a declanșat ofsaidul în prelungiri.

Portugalia a învins cu 2-1 și s-a calificat în „optimi”, unde va juca împotriva Spaniei, pe 6 iulie, la Dallas.

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O fază a aprins spiritele la Campionatul Mondial în finalul unui meci încins, la Portugalia - Croația 2-1, în „16-imi”.

Se depășiseră cele 10 minute de prelungire arătate inițial și pentru că lusitanii au marcat în acel interval.

Ofsaidul semiautomat și senzorul din minge i-au permis arbitrului să anuleze golul Croației

În 90+13, croații au plonjat toți în atac într-o ultimă tentativă de a egala. Și Gvardiol a înscris la sfârșitul acelei acțiuni, după pasa lui Pasalic. Iar tușierul nu a ridicat steagul.

Numai că arbitrul Espen Eskas a fost avertizat din camera VAR.

Ce se întâmplase: după centrare, Matanovic a deviat mingea cu capul, înainte ca lusitanul Renato Veiga să o atingă și el.

Dacă Matanovic nu ar fi atins-o, nu ar fi fost ofsaid la Pasalic. Dar senzorul din minge a detectat atingerea ușoară a croatului (se vede reacția senzorului pe grafica VAR). De aceea a fost chemat Eskas de VAR la marginea terenului.

Tehnologia video (ofsaidul semiautomat și senzorul din minge) a fost decisivă.

„Centralul” norvegian a revăzut faza, a considerat că Pasalic era afară din joc și a anulat reușita lui Gvardiol. Era minutul 90+15. Fluierul final, în 90+19.

Protestul Croației: „Matanovic nu a atins mingea. A fost gol valabil”

După meci, croații au protestat. Mai ales Petar Sucic, jucătorul lui Cristi Chivu la Inter.

„Arbitrul ne-a zis că Matanovic a jucat mingea, că senzorul din minge a indicat asta. Nu știu ce să spun, cineva ar fi trebuit să ne explice.

Pentru mine, Matanovic nu a atins mingea și a fost gol valabil”, a declarat mijlocașul, potrivit Sportske Novosti.

„Când ți se anulează trei goluri, înseamnă că norocul nu e de partea ta”.

La rândul său, Igor Matanovic a fost întrebat de faza golului refuzat. „Am simțit că am atins mingea ușor cu părul, nu eram sigur. L-am întrebat pe arbitru ce s-a întâmplat, mi-a răspuns că senzorul din minge a arătat că am atins-o”.

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