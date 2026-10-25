Mădălina Florea, performanță uluitoare A câștigat Golden Trail World Series pentru al doilea an consecutiv: „Nu-mi mai simțeam corpul”

Sportiva Mădălina Florea (33 de ani) a câștigat pentru al doilea an consecutiv circuitul mondial de alergare montană Golden Trail World Series.

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În marea finală de la Muju, Coreea de Sud, atleta legitimată la CSM Sighișoara a încheiat pe locul 2, cu timpul de 3:25:46, și a ajuns la 1.164 de puncte în clasamentul general, suficiente pentru a pune din nou mâna pe trofeu!

Mădălina Florea a câștigat Golden Trail World Series 2026

„Mădălina Florea a făcut-o din nou! Pentru Mădălina Florea, alergarea montană a însemnat întotdeauna bucuria de a savura fiecare pas, de a-și depăși limitele și de a deveni o versiune mai bună a propriei persoane, sărbătorind în același timp reușitele celor din jur.

După victoriile de la Quebec, Austria și Elveția, o accidentare a obligat-o să rateze cursele din Asia. Însă a revenit pentru marea finală, pe care a încheiat-o pe locul al doilea, la fel ca în 2025, adjudecându-și astfel al doilea titlu consecutiv în clasamentul general.

Două sezoane. Două titluri. Și aceeași dragoste pentru alergare”, se arată în comunicatul Golden Trail World Series 2026.

Mădălina Florea: „ Nu-mi mai simțeam corpul”

Sportiva a oferit și o primă reacție după ce a reușit să-și apere trofeul:

„Fiecare cursă la care am participat în acest an m-a ajutat să câștig acest trofeu. Este cea mai grea cursă la care am participat vreodată. Nu-mi mai simțeam corpul”, a declarat Mădălina Florea pentru site-ul oficial al competiției.

Cariera Mădălinei Florea

În 2012, atleta a obținut locul 6 în proba de 5000 de metri de la Campionatele Europene U20 de la Barcelona.

În 2013 a terminat pe locul 4 în aceeași probă la Campionatele Europene de Tineret de la Tampere, iar trei ani mai târziu să terminat pe 7 în proba de semimaraton de la Campionatele Europene de la Amsterdam.

Revenită după o accidentare la tendonul lui Ahile, Mădălina Florea a câștigat Semimaratonul Bucureștiului în 2019.

Românca și-a trecut în palmares 5 medalii de bronz și una de argint la competițiile continentale și mondiale.

Competiție Probă Medalie Campionate Europene de Cros - Chia 2016 echipe bronz Campionate Mondiale de Alergare Montană - Villa la Angostura 2019 echipe bronz Campionate Europene de Alergare Montană - El Paso 2022 echipe argint Campionate Europene de Alergare Montană - Annecy 2024 vertical bronz Campionate Europene de Alergare Montană - Annecy 2024 up&down bronz Campionate Europene de Alergare Montană - Annecy 2024 echipe bronz

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