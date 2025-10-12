Performanță fabuloasă Atleta Mădălina Florea a câștigat Golden Trail World Series 2025

Mădălina Florea (32 de ani) a câștigat circuitul mondial de alergare montană Golden Trail World Series, după ce, sâmbătă, la cursa finală, s-a clasat pe locul 2.

Cursa Ledro Sky Trentino a fost câștigată de americanca Lauren Gregory (26 de ani).

Mădălina Florea se afla în vârful ierarhiei clasamentului general înaintea competiției din Italia.

Mădălina Florea a câștigat Golden Trail World Series 2025

Mădălina Florea a început în forță cursa cu startul la lacul Ledro, reușind să ajungă în fruntea plutonului de atlete după câțiva kilometri parcurși.

La urcarea pe muntele Cima Pari, cel mai înalt punct al întregii curse, românca se afla pe prima poziție, însă Lauren Gregory a preluat poziția în ultimii metri de cățărare.

Atleta din Statele Unite a reușit să se detașeze în fruntea clasamentului, la coborârea de pe Cima Pari.

Sportiva din Colorado nu a fost putut fi depășită până la linia de sosire și a obținut a doua sa victorie din acest sezon.

Mădălina Florea s-a clasat pe locul doi, poziție care i-a asigurat titlul de campioană Golden Trail World Series 2025 , transmite site-ul oficial al competiției.

Mădălina Florea: „Acum vreau să mă bucur”

„Când un vis devine realitate…

Nu am cuvinte să explic ce simt acum.

Poate peste câteva zile voi găsi cuvintele potrivite dar acum vreau doar să fiu prezentă, să mă bucur, să apreciez și să fiu profund recunoscătoare pentru acest moment”, a scris Mădălina Florea, pe Facebook.

Golden Trail World Series 2025 - clasamentul general

Poziție/Nume Țară/Echipă Punctaj 1. Mădălina Florea România - Scott Running 958 2. Sara Alonso Spania - Asics 913 3. Lauren Gregory SUA - Nike ACG 878 4. Malen Osa Spania - Salomon 849 5. Joyce Njeru Kenya - Nnormal 836 6. Rosa Lara Feliu Spania - Compressport 753 7. Marie Nivet Franța - Nike ACG 710 8. Anna Gibson SUA - Brooks 709 9. Alice Gaggi Italia - Brooks 669 10. Courtney Coppinger SUA - Brooks 660

Cariera Mădălinei Florea

În 2012, atleta a obținut locul 6 în proba de 5000 de metri de la Campionatele Europene U20 de la Barcelona.

În 2013 a terminat pe locul 4 în aceeași probă la Campionatele Europene de Tineret de la Tampere, iar trei ani mai târziu să terminat pe 7 în proba de semimaraton de la Campionatele Europene de la Amsterdam.

Revenită după o accidentare la tendonul lui Ahile, Mădălina Florea a câștigat Semimaratonul Bucureștiului în 2019.

Românca și-a trecut în palmares 5 medalii de bronz și una de argint la competițiile continentale și mondiale.

Competiție Probă Medalie Campionate Europene de Cros - Chia 2016 echipe bronz Campionate Mondiale de Alergare Montană - Villa la Angostura 2019 echipe bronz Campionate Europene de Alergare Montană - El Paso 2022 echipe argint Campionate Europene de Alergare Montană - Annecy 2024 vertical bronz Campionate Europene de Alergare Montană - Annecy 2024 up&down bronz Campionate Europene de Alergare Montană - Annecy 2024 echipe bronz

