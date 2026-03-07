Mai are Madonna tricoul?  Artista americană a venit cu un răspuns pentru Celta Vigo, după campania lansată de clubul lui Ionuț Radu

Artista americană Madonna (67 de ani) a venit cu răspuns pentru clubul Celta Vigo, cu privire la tricoul echipei purtat de aceasta la un concert din 1990.

Clubul spaniol a lansat și o campanie inedită prin care i-a cerut ajutorul artistei pentru a găsi acel tricou.

Pe teren, înainte de startul meciului cu Real Madrid (1-2), jucătorii au ieșit la prezentare purtând tricouri inscripționate cu mesajul „Madonna, do you have it?” („Madonna, îl ai?”).

Madonna, mesaj pentru Celta Vigo: „Tricoul atârnă în arhiva mea!”

Pe 29 iulie 1990, în cadrul turneului „Blond Ambition”, Madonna a concertat pe stadionul Balaidos, primul mare concert internațional găzduit vreodată în Vigo.

Într-unul dintre momentele show-ului, Madonna a apărut pe scenă îmbrăcată cu tricoul lui Celta, mai exact cel al fundașului Jose Manuel Espinosa, cu numărul 5.

După acel concert însă, tricoul a dispărut. Oficialii lui Celta spun că, de atunci, nimeni nu mai știe unde a ajuns piesa de colecție.

Totuși, după campania lansată de Celta Vigo pentru a găsi tricoul, Madonna a venit cu răspunsul mult așteptat de clubul spaniol:

„Tricoul e agățat în arhivele mele! Îl port și reprezint echipa voastră în suflet!!”, a scris artista americană pe X.

This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥️ https://t.co/JRwzDJQ9Ty — Madonna (@Madonna) March 7, 2026

Imaginea ei cu tricoul galicienilor a devenit rapid emblematică pentru oraș și pentru club, conform rccelta.es.

Madonna, cunoscută și ca „Regina muzicii pop”, purtând tricoul celor de la Celta Vigo. Foto: Instagram, @rccelta

Scrisoarea președintei lui Celta Vigo către Madonna

Președinta clubului, Marian Mourino Terrazo, i-a adresat Madonnei o scrisoare deschisă, publicată pe site-ul oficial și pe rețelele sociale ale clubului.

„Dragă Madonna, scriu aceste rânduri pentru a-ți cere ajutorul într-o chestiune care înseamnă foarte mult pentru noi.

În 29 iulie 1990, ai susținut un concert pe stadionul nostru, Balaidos, casa clubului Celta Vigo, club pe care sunt mândră să îl servesc în calitate de președinte.

În acea seară am avut onoarea să te vedem purtând tricoul nostru. Această amintire dragă trăiește și astăzi în sufletul suporterilor noștri.

Fotografia în care porți tricoul nostru a devenit un mit și face acum parte din istoria clubului, o istorie care este scrisă adesea dincolo de limitele terenului de fotbal.

Mulți văd asta ca pe o simplă coincidență. Mie îmi place să cred că nimic nu se întâmplă întâmplător.

Deși acela nu a fost singurul tricou de fotbal pe care l-ai purtat vreodată pe scenă, această imagine emblematică a căpătat, de-a lungul anilor, o strălucire aparte.

Cu timpul, am ajuns să înțelegem mai bine ceea ce reprezentai încă de atunci: faptul că pui sub semnul întrebării normele stabilite și te opui celor care încearcă să-ți spună ce ai voie sau nu să faci.

La clubul nostru ne regăsim în această manieră de a gândi. De aceea ne agățăm de speranța de a găsi din nou tricoul pe care l-ai purtat. Această căutare este o formă de respect față de trecut, un simbol al unei părți din patrimoniul emoțional al clubului nostru și al valorilor pe care le întruchipează.

Vineri, 6 martie, am dori să-ți oferim un gest de afecțiune de acasă, de pe stadionul Balaidos. Se va întâmpla înaintea meciului Celta - Real Madrid, cu intenția de a îți adresa o singură întrebare simplă: Îl mai ai?

Dacă știi unde s-ar putea afla sau dacă vrei să te alături căutării pentru a-l recupera, te rugăm să ne contactezi printr-un mesaj privat.”

