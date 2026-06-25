Fără precedent  Decizia luată de TAS, după ce Lazio a dat afară o jucătoare când a aflat că este însărcinată!

Clubul italian Lazio este obligat să plătească despăgubiri fotbalistei Maja Gothberg (28 de ani), după o decizie luată de TAS cu privire discriminarea unei jucătoare însărcinate.

Conducerea clubului a încetat în mod ilegal colaborarea cu sportiva suedeză în momentul în care a aflat că este însărcinată.

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Maja Gothberg a contribuit decisiv la promovarea echipei Lazio în primul eșalon din Italia, în sezonul 2023/2024. După acel moment au început negocierile pentru prelungirea contractului.

TAS a decis! Lazio, obligată să-i plătească despăgubiri Majei Gothberg

Deși noua înțelegere nu fusese semnată încă, cele două părți ajunseseră totuși la un acord. Cu toate acestea, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Maja Gothberg a aflat că este însărcinată înainte să semneze contractul și a decis să informeze clubul, deși nu era obligată să o facă.

Potrivit informațiilor prezentate la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, după această dezvăluire, Lazio și-a schimbat decizia și a dat-o afară pe suedeză.

De asemenea, TAS a fost informat că jucătoarele de la Lazio au aflat că Maja Gothberg este însărcinată fără ca aceasta să-și fi dat acordul pentru răspândirea veștii.

Astfel, TAS a hotărât că Lazio trebuie să-i plătească suedezei despăgubiri salariale de aproximativ 64.000 de euro și 5.333 de euro pentru încălcarea confidențialității informațiilor medicale, conform theguardian.com.

Este primul caz în care TAS stabilește că un club a întrerupt ilegal un contract din cauza sarcinii unei jucătoare.

Maja Gothberg, care a pierdut inițial procesul în fața Camerei de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA și a contestat apoi decizia la TAS, a declarat:

„Nu a fost vorba doar despre fotbal. A fost vorba despre a fi tratată corect și cu respect într-un moment important al vieții mele.

Această hotărâre transmite un mesaj clar: sarcina nu ar trebui niciodată considerată o problemă sau un motiv pentru a refuza oportunitatea de angajare a unei jucătoare”, a spus sportiva din Suedia.

Acest caz demonstrează că regulamentele FIFA privind maternitatea nu sunt doar simple prevederi pe hârtie, ci oferă protecție reală jucătoarelor. Cluburile nu pot renunța pur și simplu la un contract, chiar dacă acesta nu este încă finalizat, în momentul în care află că o jucătoare este însărcinată. Alexandra Gomez Bruinewoud, director juridic al sindicatului mondial al fotbaliștilor, Fifpro

Comunicatul transmis de Lazio

Câteva probe importante prezentate la TAS în acest caz au fost conversațiile de pe WhatsApp dintre Maja Gothberg și conducerea clubului.

Acestea au susținut versiunea evenimentelor prezentată de sportivă, confirmând că oficialii lui Lazio știau deja că Gothberg este însărcinată.

Aceste dovezi au contrazis poziția inițială a lui Lazio, exprimată într-o scrisoare din 6 august 2024, în care clubul susținea că nu avea cunoștință despre sarcina jucătoarei.

Totuși, în timpul audierilor de la TAS, directorul sportiv Raffaele Pinzani și secretara clubului Maria Antonietta Pia Foti au recunoscut că știau de sarcina jucătoarei încă din 18 iulie 2024.

După decizia luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, clubul Lazio a emis un comunicat în care a precizat:

„S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rămâne pe deplin angajat în protejarea drepturilor și bunăstării sportivelor sale și în promovarea principiilor incluziunii, respectului, egalității și nediscriminării, esențiale pentru dezvoltarea continuă a fotbalului feminin.

Clubul va continua să își revizuiască și să își consolideze procedurile interne pentru a asigura conformitatea deplină cu cadrul legislativ și regulamentar național și internațional aflat în continuă evoluție în domeniul sportului profesionist și al relațiilor de muncă”.

Sper ca acest caz să contribuie la crearea unui mediu mai sigur pentru jucătoarele care își doresc atât o carieră sportivă, cât și o familie. Maja Gothberg

Cine este Maja Gothberg

Maja Gothberg (28 de ani) și-a început cariera în 2013, în țara natală, la Qviding. A mai jucat apoi pentru alte formații din Suedia precum Hovas Billdal, Karlslunds Orebro, Hammarby, Kopparbergs, Kungsbacka și Sundsvall.

În perioada 2020-2023, aceasta a evoluat în Finlanda, la KuPS, înainte să fie transferată de Lazio.

În singurul sezon în care a jucat pentru gruparea din Roma, Gothberg a bifat 28 de apariții și a marcat 4 goluri.

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