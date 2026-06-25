Lionel Messi (39 de ani) nu le-a răspuns celor de la PSG la mesajul aniversar transmis de francezi de ziua sa de naștere.

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Gruparea pariziană i-a dedicat argentinianului o postare în ziua în care a împlinit 39 de ani, dar legendarul fotbalist nu a răspuns.

Leo Messi nu le-a răspuns celor de la PSG

În ziua în care cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale a împlinit 39 de ani, toate cele trei echipe de club la care a jucat argentinianul, Barcelona, PSG și Inter Miami, i-au transmis un mesaj special pe rețelele de socializare.

Francezii au postat mai multe fotografii cu vedeta Argentinei în tricoul parizian și i-au urat acestuia „La mulți ani”.

Dacă Messi le-a răspuns celor de la Barcelona și Inter Miami, mulțumindu-le pentru urare, argentinianul a ignorat complet postarea celor de la PSG.

Nici până în acest moment, la mai bine de o zi de la ora publicării postării, Leo Messi nu a reacționat la mesajul parizienilor.

🚨 FUN FACT: Messi replied to both Barcelona and Inter Miami's birthday congratulations posts, but did not even leave a like on PSG's. pic.twitter.com/ekoknz8MHF — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 24, 2026

Cifrele lui Lionel Messi în cei doi ani petrecuți la PSG (2021-2023):

75 de meciuri

32 de goluri

35 de pase decisive

Alături de PSG, Lionel Messi a câștigat două titluri și o Supercupă a Franței. La capitolul trofeelor individuale, când era legitimat la gruparea din Paris, Leo Messi a câștigat premiul FIFA pentru cel mai bun jucător al anului și de două ori premiul „Fotbalistul anului”.

Leo Messi, despre perioada petrecută la PSG: „ Mi-a fost greu să mă adaptez”

Fostul star al celor de la Barcelona a vorbit în urmă cu mai bine de un an despre perioada petrecută la PSG, una neplăcută, potrivit spuselor sale.

„Venirea la Inter Miami a fost o oportunitate. Modul în care s-au desfășurat lucrurile în ultimii ani la Paris a făcut ca această decizie să fie una necesară, deși am fost forțat să o iau din mers, după ce am plecat de la Barcelona.

Am trăit doi ani care nu mi-au plăcut. Nu eram fericit nici la antrenamente, nici la meciuri. Mi-a fost greu să mă adaptez la tot ce se întâmpla acolo”, a zis Messi, conform bbc.com.

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