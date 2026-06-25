Rusia revine în fotbalul internațional Veste-șoc: FIFA i-a reprimit pe ruși  la o competiție mondială, la 4 ani de când a început războiul din Ucraina
Rusia revine în fotbalul internațional FOTO Imago
Campionatul Mondial

Rusia revine în fotbalul internațional Veste-șoc: FIFA i-a reprimit pe ruși la o competiție mondială, la 4 ani de când a început războiul din Ucraina

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 20:14
  • Rusia ar fi primit dreptul de a participa la Cupa Mondială U15, programată în toamna acestui an, în Azerbaidjan, transmite agenția de presă DPA.
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La 4 ani de la debutul invaziei din Ucraina, sportivii ruși au început să primească treptat dreptul de a participa la tot mai multe competiții și discipline sportive, iar acum a venit și rândul fotbalului.

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Rusia, undă verde pentru Cupa Mondială U15

Toate federațiile de fotbal au fost invitate de FIFA la noua ediție a Cupei Mondiale U15, care va avea loc în perioada 22-31 octombrie în Azerbaidjan, a transmis, miercuri, forul mondial.

Însă, în mod neașteptat, lista întocmită de forul internațional include și naționala Rusiei, informează dpa-international.com.

Ar fi prima competiție internațională de fotbal la care sportivii ruși ar participa de la începerea războiului din Ucraina, în februarie 2022.

În februarie, șeful FIFA Gianni Infantino a oferit un răspuns clar în momentul în care a fost întrebat dacă forul pe care-l conduce depune eforturi pentru ridicarea interdicției:

„Cu siguranță. Trebuie să o facem. Da… cel puțin la nivel de tineret. Această interdicție nu a dus la nimic. Sancțiunile nu au făcut decât să genereze și mai multă frustrare și ură”, a declarat Infantino.

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De la intrarea în vigoare a interdicției, echipa națională masculină a Rusiei a continuat să dispute meciuri internaționale în afara turneelor majore și ocupă locul 34 în clasamentul mondial FIFA. Același lucru s-a întâmplat și în cazul echipei naționale feminine, care se află pe locul 27.

Și președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a contestat în repetate rânduri excluderea echipelor de tineret rusești din competițiile oficiale și a solicitat relaxarea restricțiilor, afirmând că, în caz contrar, tânăra generație rusă ar fi izolată definitiv pe scena internațională.

Cu toate acestea, o propunere în acest sens a fost respinsă din cauza opoziției federațiilor naționale, care l-au criticat pe Ceferin.

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