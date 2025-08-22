Thiam debutează duminică! Finanțatorul FCSB, despre noul atacant al campioanei: „Se va integra imediat” + Ce se întâmplă cu Bîrligea

- George Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre transferul lui Mamadou Thiam (30 de ani).
Mamadou Thiam a fost prezentat de FCSB în cursul zilei de vineri și a bifat deja primul antrenament la noua sa echipă.
Finanțatorul celor de la FCSB, despre transferul lui Mamadou Thiam: „ Se va integra imediat”
Becali a vorbit despre aducerea lui Thiam la echipă, dar și despre concurența care se va crea între acesta, Daniel Bîrligea și Denis Alibec.
„Avem doi atacanți (n.r. - Bîrligea și Thiam) și mai e și Alibec, poate revine și el. Pe Thiam l-am tot vrut de 2 ani, mie îmi plac jucătorii care au mingea în careu și o protejează, ceea ce el chiar face.
O să se integreze imediat, nu îl băgăm în stânga ca să alerge. El o să fie atacant, când are mingea la picior nu poți să i-o iei.
Intră (n.r. - la meciul cu FC Argeș), o să joace Thiam. Pe Bîrligea trebuie să-l odihnim. Nu vom mai aduce jucători, nici nu mai avem loc pe listă”, a declarat finanțatorul campioanei.
Duminică, FCSB întâlnește FC Argeș într-un meci din etapa 7 a Ligii 1. Meciul se va disputa pe Arena Națională începând cu ora 21:30.
Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.