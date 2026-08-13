Manchester City semnează un parteneriat global cu Trendyol
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Manchester City semnează un parteneriat global cu Trendyol

alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 10:37
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 10:42
  • Platforma de e-commerce va deveni Official Online Marketplace Partner al Clubului
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Manchester City a anunțat astăzi că Trendyol va deveni „Official Online Marketplace Partner” al Clubului.

Trendyol, una dintre cele mai importante platforme de e-commerce din lume, a fost fondată în Istanbul în 2010 și conectează peste 40 de milioane de clienți cu mai mult de 250.000 de comercianți, în cadrul unei prezențe internaționale în continuă creștere. Susținător activ al fotbalului în țara sa de origine, Turcia, Trendyol este sponsor oficial al echipelor naționale de fotbal ale Turciei și sponsor titular al competițiilor Süper Lig și Liga 1 din Turcia. De asemenea, compania a fost Partener Oficial al UEFA EURO 2024.

În cadrul acestui parteneriat, Trendyol va colabora cu Clubul pentru a crea conținut și campanii dedicate, beneficiind totodată de prezență pe platformele digitale și de social media ale Clubului de fotbal, precum și de branding pe Stadionul Etihad.

Peter Laundy, Senior Vice President Partnerships în cadrul City Football Group, a declarat: „Suntem încântați să anunțăm noul nostru parteneriat cu Trendyol. Fiind una dintre cele mai importante platforme de e-commerce din lume, cu o prezență internațională în expansiune rapidă, Trendyol continuă să își dezvolte portofoliul de sponsorizări alături de unele dintre cele mai cunoscute nume din sportul mondial. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună pe parcursul acestui parteneriat extraordinar.”

Despre Manchester City Football Club

Manchester City FC a fost fondat inițial în 1880, sub numele St Mark’s West Gorton, și a devenit oficial Manchester City FC în 1894. Situat în cadrul complexului Etihad Campus, Clubul are în componența sa Etihad Stadium, cu o capacitate de 61.000 de locuri, Joie Stadium, cu o capacitate de 7.000 de locuri, precum și City Football Academy, un centru de ultimă generație dedicat performanței, pregătirii și dezvoltării tinerilor, care găzduiește echipele masculine, feminine și academiile Clubului.

Clasat de Brand Finance drept cel mai valoros brand de club de fotbal din Premier League, Manchester City FC dezvoltă în prezent Medlock Square, o destinație de top dedicată experiențelor suporterilor, divertismentului și activităților de agrement pe tot parcursul anului, în cadrul Etihad Campus. Clubul își desfășoară activitatea în mod sustenabil și responsabil din punct de vedere social și se asigură că principiile egalității, diversității și incluziunii sunt integrate în procesele decizionale, cultura și practicile sale.

Pentru mai multe informații, vizitați www.mancity.com

Despre Trendyol

Fondată la Istanbul în 2010, Trendyol a devenit în timp una dintre principalele platforme de comerț electronic la nivel mondial. Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai mult de 40 de milioane de clienți, prin aplicații dedicate, disponibile în limbile locale, în Turcia, Germania, Azerbaijan, statele din Golf, Europa Centrală și de Est și alte piețe internaționale.

Pentru mai multe informații, vizitați www.trendyol.com

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