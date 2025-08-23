Și-a luat rămas bun VIDEO.  Donnarumma, ovaționat de ultrașii lui PSG » Ce a luat de pe stadion ca „amintire”

- Gianluigi Donnarumma (26 de ani) și-a luat adio de la fanii celor de la PSG, la finalul meciului cu Angers, scor 1-0.
Deși nu a fost inclus în lotul echipei pentru meciul de Ligue 1, portarul italian s-a prezentat pe Parc des Princes pentru a-și susține colegii.
Donnarumma și-a luat adio de la fanii celor de la PSG
La finalul partidei, Donnarumma a intrat pe teren și a mers în fața galeriei, acolo unde a avut parte de un ultim omagiu la Paris. Alături de acesta au fost prezenți și coechipierii săi.
După ce a stat mai bine de 30 de secunde singur și a aplaudat galeria, colegii s-au apropiat și l-au ovaționat împreună cu suporterii.
Cu ochii în lacrimi, italianul a stat minute în șir în fața ultrașilor, mulțumindu-le pentru suportul oferit în cei patru ani petrecuți la PSG, scrie dailymail.co.uk.
Înainte de a părăsi suprafața de joc, portarul italian a smuls câteva fire de iarbă, ca amintire pentru tot ce a trăit la PSG.
În condițiile în care Luis Enrique a anunțat că nu se mai bazează pe serviciile sale și l-a exclus din lot, Gigi Donnarumma este în căutarea unei alte echipe, existând informații despre dorința lui Pep Guardiola de a-l transfera la Manchester City.
Trofee câștigate de Donnarumma cu PSG:
- 4 x campion al Franței
- 2 x Cupa Franței
- 3 x Supercupa Franței
- 1 x Liga Campionilor