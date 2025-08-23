Și-a luat rămas bun VIDEO.  Donnarumma, ovaționat de ultrașii lui PSG » Ce a luat de pe stadion ca „amintire”

Gianluigi Donnarumma (26 de ani) și-a luat adio de la fanii celor de la PSG, la finalul meciului cu Angers, scor 1-0.

Deși nu a fost inclus în lotul echipei pentru meciul de Ligue 1, portarul italian s-a prezentat pe Parc des Princes pentru a-și susține colegii.

Donnarumma și-a luat adio de la fanii celor de la PSG

La finalul partidei, Donnarumma a intrat pe teren și a mers în fața galeriei, acolo unde a avut parte de un ultim omagiu la Paris. Alături de acesta au fost prezenți și coechipierii săi.

După ce a stat mai bine de 30 de secunde singur și a aplaudat galeria, colegii s-au apropiat și l-au ovaționat împreună cu suporterii.

Cu ochii în lacrimi, italianul a stat minute în șir în fața ultrașilor, mulțumindu-le pentru suportul oferit în cei patru ani petrecuți la PSG, scrie dailymail.co.uk.

❤️💙🥺 Emotional moment for Gigio Donnarumma as he says goodbye to PSG fans as legend of the club…



…ready for new chapter soon, with Man City still working on it. 🔛



pic.twitter.com/L7bssWR8SU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Înainte de a părăsi suprafața de joc, portarul italian a smuls câteva fire de iarbă, ca amintire pentru tot ce a trăit la PSG.

În condițiile în care Luis Enrique a anunțat că nu se mai bazează pe serviciile sale și l-a exclus din lot, Gigi Donnarumma este în căutarea unei alte echipe, existând informații despre dorința lui Pep Guardiola de a-l transfera la Manchester City.

161 de meciuri a jucat Donnarumma pentru PSG. A încasat 156 de goluri

Trofee câștigate de Donnarumma cu PSG:

4 x campion al Franței

2 x Cupa Franței

3 x Supercupa Franței

1 x Liga Campionilor

