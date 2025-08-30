Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea"

Cariera internaționalul român a fost una măcinată de accidentări. Dornic să joace, Alibec a forțat și a evoluat chiar și în momentele în care nu ar fi avut ce să caute pe teren.

Denis Alibec, transfer ratat la FC Porto: „N-am știut să gestionez situația”

Te-ai simțit vreodată pus la pământ de accidentări?

Într-adevăr, cu accidentările am avut o perioadă… Începând cu Steaua (n.r. - FCSB), în 2017, au fost vreo trei ani de zile în care cred că am jucat șapte, opt luni.

În precedenta ta experiență la FCSB ai jucat inclusiv cu semipareză facială, deși riscul era uriaș. De ce?

Da, mă antrenam cu de-aia de pirat pe față (n.r. - cu o mască specială). Ne băteam la campionat atunci. Eram pe primul loc, aveam meciuri foarte importante și am decis să joc așa. Dar simt că n-am fost apreciat destul atunci, mai ales după jocul cu Sporting (n.r. în toamna lui 2017), când la fel, am făcut pubalgie și nu mai puteam să merg.

Nici cei de la Steaua (n.r. - FCSB) n-au știut să gestioneze situația, nici eu cred că am știut, mai ales că am aflat între timp că am avut o ofertă de la FC Porto și vă dați seama că m-a afectat un pic. Dar probabil atunci ar fi trebuit să stau, să mă recuperez și să revin sănătos. Pentru că mi-am stricat imaginea, mi-am stricat relația cu clubul și mi-a luat cred că vreo doi ani de zile să-mi revin la forma la care eram.

17 accidentări
a suferit Denis Alibec începând din sezonul 2013/14 și până în prezent, potrivit Transfermarkt. În total, a stat pe bară 422 de zile și a ratat 78 meciuri ale echipelor sale

VIDEO. Denis Alibec, despre cum a ratat un transfer la Porto

