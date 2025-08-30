Woltemade, la Newcastle Clubul englez a oficializat cel mai scump transfer din istoria sa » Suma fabuloasă încasată de Stuttgart
Nick Woltemade foto: imago
Woltemade, la Newcastle Clubul englez a oficializat cel mai scump transfer din istoria sa » Suma fabuloasă încasată de Stuttgart

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 18:22
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 19:10
  • Nick Woltemade (23 de ani) este noul jucător al celor de la Newcastle United.
  • Tânărul jucător venit de la Stuttgart a avut o prestație de excepție la Campionatul European U21, alături de Germania.

Woltemade a semnat cu Newcastle și va veni în ajutorul atacului „coțofenelor”. Transferul ar putea deschide calea spre plecarea lui Aleksander Isak la Liverpool.

Nick Woltemade a bătut palma cu Newcastle

Tânărul jucător german s-a despărțit de Stuttgart, formație la care a evoluat timp de un sezon, si va juca acum cu Newcastle în Liga Campionilor.

Woltemade a semnat un contract pe trei ani cu formația lui Eddie Howe, care a plătit lui Stuttgart 75 de milioane de euro pentru mutarea acestuia.

„Suntem încântați că transferul lui Nick a fost finalizat atât de repede. Se potrivește exact pe profilul de jucător pe care îl voiam printre opțiunile noastre de atac”, a spus Howe, potrivit mirror.co.uk.

Atacantul german a impresionat în această vară la turneul final Euro U21 din Slovacia, unde a ajuns în finală cu naționala sa.

Woltemade a reușit 6 goluri și 3 pase decisive în cele 5 partide în care a evoluat pentru Germania.

