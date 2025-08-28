Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor
Bruno Fernandes FOTO Imago
Rușine istorică! VIDEO. Manchester United, eliminată de o echipă din liga a patra » Amorim, discurs furibund la adresa jucătorilor

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 28.08.2025, ora 09:37
Actualizat: 28.08.2025, ora 10:11
  • Manchester United a fost eliminată, miercuri, din Cupa Ligii de către Grimsby Town, scor 2-2 (11-12 d.p.).
  • Grimsby Town evoluează în League Two, cel de-al patrulea eșalon al Angliei.

La finalul partidei, antrenorul Ruben Amorim a avut un discurs dur la adresa jucătorilor de pe „Old Trafford”. De asemenea, acesta și-a cerut public scuze fanilor.

Manchester United, eliminată de o echipa din liga a patra

Perioada nefastă continuă la Manchester United și în actualul sezon. După ce au obținut doar un punct în primele două etape din Premier League, „diavolii” s-au făcut de râs și în Cupa Ligii.

În partida disputată pe arena Blundell Park din Cleethorpes, Grimsby Town a deschis scorul rapid, în minutul 22, grație golului marcat de Charles Vernam.

Opt minute mai târziu, Tyrell Warren, fotbalist crescut în academia celor de la United, a majorat diferența, ducând scorul la 2-0. Acesta a avut de îndeplinit o simplă formalitate, după ce Onana a ieșit total neinspirat din poartă.

3,6 milioane de euro
este cota de piață a lotului celor de la Grimsby. Manchester United valorează 887 de milioane, conform Transfermarkt
  • Grimsby Town era neînvinsă în ultimele 3 întâlniri cu Manchester United. Cele trei meciuri s-au disputat în 1946, 1947 și 1948.

După revenirea de la cabine, Ruben Amorim i-a introdus pe teren pe Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes și De Ligt, în încercarea de a forța o revenire.

În repriza secundă, United a căutat cu orice preț egalarea. În minutul 75 au început să apară primele semnale de revenire. Bryan Mbeumo a reușit să înscrie primul său gol în tricoul roșu cu o execuție fină, la firul ierbii.

„Diavolii” au forțat în cele 15 minute rămase, iar presingul a dat roate. În minutul 89, Harry Maguire a trimis mingea în poartă după o lovitură de cap. Totul a plecat de la un corner executat de Mason Mount. Întrucât tabela arăta 2-2 la finalul celor 90 de minute regulamentare, soarta meciului a fost decisă la penalty-uri.

13
serii de penalty-uri s-au executat pentru ca învingătoarea să se decidă

Primii 4 executanți de la United, Fernandes, Mbeumo, Mount și Dalot și-au făcut treaba, astfel că United conducea cu 4-3, după ratarea lui Clarke Oduor.

Matheus Cunha a ratat penalty-ul, restabilindu-se astfel egalitatea. Cele două echipe au punctat apoi fără greșeală până la cea de-a 13-a serie de penalty-uri, atunci când Mbeumo, aflat la al doilea penalty, a trimis mingea în transversală și a declanșat „explozia” pe mica arenă din Grimsby.

Ruben Amorim dă vina pe atitudinea jucătorilor: „Jucătorii au vorbit azi”

După meci, tehnicianul portughez s-a arătat deranjat de atitudinea jucătorilor săi.

„Cred că jucătorii au vorbit foarte răspicat astăzi. A câștigat echipa mai bună. Cred că este foarte clar ce au spus jucătorii. Să trecem peste această zi. Cred că este foarte clar ce s-a întâmplat. Echipa nu a avut intensitate, nu a pus presiune. Am fost pierduți.

Trebuie să cerem iertare fanilor. Tot sprijinul pe care ni l-au oferit după toate înfrângerile... îmi pare rău. Cred că jucătorii au vorbit pe teren astăzi, așa că nu trebuie să vorbesc despre asta.

Avem meci în weekend și apoi avem două săptămâni la dispoziție și vom rezolva lucrurile”, a declarat Ruben Amorim, citat de mirror.co.uk.

Manchester United Cupa Ligii Angliei Ruben Amorim grimsby town
