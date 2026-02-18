Manny Pacquiao (47 de ani) se va lupta cu Ruslan Provodnikov (42 de ani), fost campion mondial la categoria semimijlocie.

Meciul demonstrativ va avea loc pe 18 aprilie, în Las Vegas.

Revenit în ring în vara anului trecut, după o pauză de patru ani, Pacquiao va lupta din nou.

Manny Pacquiao îl va înfrunta pe Ruslan Provodnikov

În iulie 2025, Pacquiao nu a reușit să-l învingă pe Mario Barrios, campionul WBC la categoria semimijlocie, meciul terminându-se la egalitate. Afirmase că intenționează ca revenirea sa să fie una pe termen lung.

Acum, legendarul boxer filipinez a confirmat că se va duela cu Ruslan Provodnikov într-un meci demonstrativ de 10 runde.

„De fiecare dată când lupt, cei din Filipine sunt alături de mine. Sprijinul din partea țării mele și a fanilor din întreaga lume continuă să mă inspire.

Întoarcerea în Las Vegas înseamnă foarte mult pentru mine și sunt încântat să lucrez cu o echipă concentrată pe crearea unei experiențe de clasă mondială pentru fani.

Mă întorc pentru a le oferi un meci extraordinar și sunt pregătit”, a declarat Pacquiao într-un comunicat emis miercuri de Indistry Media și Banner Promotions, potrivit Reuters.

Retras din box în 2016, rusul Provodnikov a concurat de-a lungul anilor la categoriile semimijlocie și mijlocie, câștigând 25 de meciuri și pierzând cinci.

Pacquiao a fost primul pugilist care a obținut titlul mondial în opt categorii diferite, iar în 2019 devenea cel mai în vârstă campion mondial la categoria semimijlocie, la 40 de ani.

În perioada petrecută în afara ringului, Pacquiao a fost senator în Filipine (2016-2022) și a candidat fără succes la președinție în 2022.

62 de victorii opt înfrângeri și trei remize a înregistrat Manny Pacquiao de-a lungul carierei. Ca urmare a acestor rezultate, filipinezul a fost inclus în Boxing Hall of Fame, în 2025

De cealaltă parte, Provodnikov este un susținător al președintelui rus Vladimir Putin, iar în 2022 și-a declarat disponibilitatea de a lupta împotriva Ucrainei, subliniind că aceasta este singura modalitate de a-și dovedi dragostea pentru patria sa, potrivit xsport.ua.

Vorbim adesea despre patriotism, despre dragostea pentru patria noastră. Această situație poate arăta cine își iubește patria. Am alergat la biroul de înregistrare și înrolare militară. Vreau să spun că sunt pregătit. Am fost printre primii care au ajuns. Sincer, și mie mi-e frică. Necunoscutul este înfricoșător. Dar trebuie să acționezi când ți-e cu adevărat frică. Ruslan Provodnikov, boxer și politician rus

Acesta a ocupat funcția de deputat în Duma din districtul autonom Hantî-Mansi (Iugra).

