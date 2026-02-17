Performanță istorică Tentea și Iordache, cel mai bun rezultat al României de peste 3 decenii la Jocurile Olimpice de iarnă

Boberii Mihai Cristian Tentea (27 de ani) și George Iordache (22 de ani) au obținut locul 5 la bob-2 persoane, la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Acesta este cel mai bun rezultat obținut de delegația României în ultimii 34 de ani!

Echipa României a fost aproape de o surpriză uriașă în Italia, unde a încheiat finala la bob-2 persoane pe locul 5.

Tentea și Iordache au încheiat cele 4 manșe în 3:42.37, fiind depășiți doar de cele trei echipe ale Germaniei și de cea a Statelor Unite.

Rezultatul obținut nu este doar cel mai bun de la această ediție pentru delegația României, ci și cel mai bun din ultimii 34 de ani!

Doar la ediția din 1992, de la Albertville, România a înregistrat o performanță superioară prin Ioan Apostol și Liviu Cepoi, care ocupau locul 4 în finala de la sanie dublu masculin!

Din acel moment, delegația noastră s-a clasat cel mai sus pe locul 6, obținut tot de Apostol și Cepoi, la JO din 1996.

Singura medalie a României la JO de iarnă, obținută tot la bob

Cea mai bună performanță din istorie a României la JO de iarnă a fost înregistrată în 1968, la Grenoble.

Atunci, Ionuț Panțuru și Nicolae Neagoe au obținut bronzul cu bobul de două persoane, fiind depășiți doar de Italia și de RFG.

Este singura medalie din palmaresul României la Jocurile Olimpice de iarnă.

