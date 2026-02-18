„I-a spus de cinci ori «maimuță»” Mbappe confirmă acuzația de rasism făcută de Vinicius împotriva lui Prestianni. Reacția brazilianului 

Vinicius i-a repetat arbitrului Letexier, pe teren, cuvântul „mono”, acuzându-l pe argentinianul Prestianni de rasism la Benfica - Real Madrid 0-1. Cuvânt confirmat de Mbappe după meci, la zona mixtă.

Trecuse de minutul 50 în Benfica - Real Madrid. Era 0-1. După golul său frumos, vinclu în colțul lung, Vinicius a dansat la colțul terenului, în fața fanilor portughezi, Otamendi i-a reproșat că a sărbătorit reușita într-un mod provocator, apoi conflictul a continuat, situația devenind explozivă la centrul terenului.

Vinicius i-a repetat arbitrului ce i-a zis Prestianni: „Maimuță”

Înainte ca jocul să se reia, argentinianul Gianluca Prestianni și-a ridicat tricoul, și-a acoperit gura și i-a spus ceva lui Vinicius, care a fugit la arbitrul Francois Letexier. I-a repetat de câteva ori: „Mono, mono”. „Maimuță”. De asta îl acuză.

„Centralul” francez a declanșat protocolul de rasism, Jose Mourinho a discutat aprins cu Vinicius, care a refuzat inițial să mai joace, așezându-se pe banca de rezerve.

Vinicius, pe social media: „Rasiștii sunt lași, mai presus de orice”

Și totuși, zece minute mai târziu, meciul s-a reluat, cu ambii jucători pe teren.

Noaptea târziu, brazilianul Madridului a postat pe Instagram.

Rasiștii sunt lași, mai presus de orice. Trebuie să-și pună tricourile la gură ca să arate cât de slabi sunt. Nimic din ce s-a întâmplat astăzi nu este nou în viața mea sau pentru clubul meu. Vinicius, extremă Real

A adăugat: „Eu am primit cartonaș galben pentru că am sărbătorit golul. Nu înțeleg de ce. De partea cealaltă, un protocol făcut greșit și care nu a ajutat la nimic”.

Mesajul lui Vinicius, pe InstaStory

Mbappe: „Nu ar trebui să mai joace niciodată în Liga Campionilor”

Kylian Mbappe a confirmat la zona mixtă acuzația coechipierului.

„Nu merită să-i rostesc numele. Și-a acoperit fața cu tricoul ca-i spună lui Vini de cinci ori că e «maimuță». Ceea ce s-a întâmplat e o rușine, inacceptabil”, a declarat francezul, potrivit O Jogo.

Mbappe cere măsuri radicale la UEFA: „Acest băiat nu ar trebui să mai joace niciodată în Liga Campionilor. Cum putem accepta pe cineva care se comportă astfel?”.

Nu-l vom abandona niciodată pe Vini. Și-a cerut scuze adversarul nostru? A spus ceva? Nu suntem idioți. Nu sunt perfect, dar nu aș face niciodată așa ceva. Sigur, este tânăr, însă faptul că e tânăr nu e o scuză. Kylian Mbappe, atacant Real

