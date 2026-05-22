„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”

Mapi Leon și Ingrid Engen, adversare în ultimul act al Ligii Campionilor: sâmbătă (19:00, Barcelona - Lyon).

Au jucat patru ani împreună în echipa Barcelonei. Apărătoarea norvegiană e acum la Lyon, înfruntându-și iubita.

O finală a Ligii Campionilor feminine între două echipe care iubesc acest trofeu.

Barcelona - de 6 ori în ultimul act, 3 trofee cucerite.

Lyon - 11 finale, 8 câștigate.

Leon și Engen, patru ani împreună cu Barcelona

Mapi Leon, 30 de ani, fundaș central, internațională spaniolă, a participat la toate cele trei mari victorii europene blaugrana.

Leon (dreapta) și Engen, când câștigau trofee împreună cu Barcelona. Foto: Imago

Norvegianca Ingrid Engen, 28 de ani, tot stoper, a triumfat doar în două finale cu Barca.

Au evoluat patru sezoane împreună, în Catalunya (2021-2025), și sunt împreună în viață.

Engen, acum la Lyon, față-n față cu Leon în finala Ligii: „Cele mai aprige dușmane”

Ingrid s-a transferat însă anul trecut la Lyon, iar acum sunt adversare în finala Champions, sâmbătă, la Oslo (19:00).

Engen (dreapta), în tricoul lui Lyon. Foto: Imago

Cele două au explicat în urmă cu o săptămână, acasă, într-un videoclip comun postat pe Instagram, ce înseamnă acest meci pentru ele.

Sunt partenere, dar nu sâmbătă, nu pe teren când joacă una contra celeilalte. Va fi luptă!

„În vreme de război, orice este permis”, a spus Leon.

În ultimele săptămâni, nu am vorbit despre fotbal. Niciuna nu va avea milă. E finală, amândouă vrem să învingem. Va fi bătălie, iar noi, cele mai aprige dușmane. Mapi Leon, apărătoare Barcelona

Engen și Leon: „În finală lași toate sentimentele deoparte”

Engen a fost întrebată și de L’Equipe despre confruntarea lor.

„Evident, nu putem discuta de tactică sau cine va juca”, a răspuns jucătoarea nordică.

„Trebuie să respectăm acest lucru și o facem foarte natural. Amândouă știam că putem ajunge aici, să fim adversare în finală.

Când ești atât de aproape de trofeu, simți cât de mult îți dorești să câștigi, așa că lași toate sentimentele deoparte”.

11 trofee au cucerit împreună Mapi Leon și Ingrid Engen cu Barcelona

