„L-am sunat pe Rădoi" Dezvăluirea făcută de patronul de la FCSB: „Se ferește. S-o fi gândit că îl chem înapoi"
Publicat: 22.05.2026, ora 09:34
Actualizat: 22.05.2026, ora 09:34
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că l-a sunat pe Mirel Rădoi (45 de ani), fostul tehnician al roș-albaștrilor, însă acesta nu a răspuns apelurilor.

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB chiar la startul play-out-ului după ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia.

Deși îi promisese lui Gigi Becali că va rămâne cel puțin până la finalul sezonului, acesta a plecat la Gaziantep după victoria cu Farul, scor 3-2, din etapa a 5-a din play-out.

Mirel Rădoi nu i-a răspuns la telefon lui Gigi Becali

Patronul campioanei a dezvăluit că l-a sunat pe Rădoi în mai multe rânduri după plecarea în Turcia, dar acesta a refuzat să răspundă.

Ultima tentativă a avut loc chiar în urmă cu câteva zile, înainte ca FCSB să îl numească pe Marius Baciu în funcția de antrenor.

„L-am sunat pe Rădoi, dar nu mi-a răspuns. Eu nu știu. El așa este. Poate se ferește, cine știe de ce nu a răspuns. Eu l-am sunat înainte de Marius Baciu.

S-o fi gândit că poate îl chem înapoi. L-am sunat pentru că mi-a zis MM că a pierdut patru meciuri. L-am sunat din dragoste, ca naș”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Un episod similar a avut loc și în urmă cu câteva luni. După ce a demisionat de la Craiova, la mijlocul lunii noiembrie, Rădoi nu i-a mai răspuns la telefon nașului Gigi Becali.

Patronul FCSB s-a plâns înainte de Crăciun că nu-l poate contacta.

Marius Baciu: „M-am supărat pe Rădoi”

Becali nu este singurul căruia Rădoi nu îi răspunde. La prima sa conferință de presă în calitate de antrenor al celor de la FCSB, Marius Baciu a declarat că este supărat pe fostul său coleg de la Steaua, deoarece i-a ignorat mesajul.

„Acum am nevoie de toată lumea, inclusiv de Mirel Rădoi, poate îl apelez. Dar nu mi-a răspuns la mesaj. Eu l-am felicitat când a venit la FCSB, eram foarte bucuros pentru el. Să îi transmiteți că m-am supărat pe el”, a declarat Marius Baciu.

Mirel Rădoi, început de coșmar la Gaziantep

Mirel Rădoi a avut un start dezastruos pe banca celor de la Gaziantep, formație care a preluat-o la mijlocul lunii aprilie.

Cu tehnicianul român pe bancă, turcii au pierdut toate cele patru meciuri din finalul sezonului: 0-3 cu Eyupspor, 0-2 cu Beșiktaș, 1-2 cu Goztepe și 1-2 cu Bașakșehir.

Chiar dacă rezultatele lui Rădoi au fost unele sub așteptări, acesta va continua și sezonul viitor la Gaziantep.

