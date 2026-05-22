Refuzi România, nu mergi la Mondial Lista fotbaliștilor care au ales să joace pentru alte țări, dar au fost lăsați în afara lotului pentru CM 2026

În condițiile în care naționala României nu a mai jucat de 28 de ani la un turneu final de Campionat Mondial, FRF s-a lovit în ultima perioadă de multe refuzuri din partea fotbaliștilor de origine română care au crescut în străinătate.

Cele mai recente exemple sunt atacantul Raul Florucz (24 de ani), care a ales să evolueze pentru Austria, și fundașul central Umit Akdag (22 de ani), care a jucat la echipele de juniori ale României, dar vrea să facă saltul la naționala de seniori a Turciei.

Au refuzat România, dar văd Mondialul la TV

Pe lista celor care au refuzat să evolueze sub tricolor se mai află, printre alții, Theo Corbeanu (23 de ani, extremă dreapta, Canada), Flavius Daniliuc (25 de ani, fundaș central, Austria) sau vedeta celor de la Borussia Dortmund, Karim Adeyemi (24 de ani, extremă dreapta, Germania).

Theodor Corbeanu a evoluat timp de doi ani pentru echipele de juniori ale României, între 2017 și 2019. Ulterior, a optat pentru naționala Canadei, țara sa natală, pentru care a adunat până acum șapte selecții și a înscris de două ori.

După ce, în trecut, a refuzat FRF și a ales naționala Austriei, Daniliuc a transmis, în noiembrie 2025, după ce Basel a învins FCSB în Elveția, scor 3-1, că e deschis să mai discute cu oficialii români, deși a disputat trei meciuri pentru naționala Austriei.

Karim Adeyemi, cu mamă din România și tată din Nigeria, a disputat 11 meciuri pentru naționala Germaniei. A marcat un gol.

Naționalele alese de aceștia vor juca la CM 2026, însă realitatea arată, încă o dată, că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

Raul Florucz, Flavius Daniluc Karim Adeyemi vor fi simpli spectatori la turneul final, după ce au fost lăsați în afara lotului.

Corbeanu va urmări și el Mondialul din fața televizorului. Fotbalistul lui Toronto se recuperează după o accidentare gravă la genunchi, iar data revenirii pe gazon este necunoscută. Până în momentul de față, selecționerul Jesse Marsch nu a făcut public lotul pe care se va baza la CM.

În ceea ce îl privește pe Akdag, acesta nu a evoluat pentru Turcia într-un meci oficial până în acest moment. Vincenzo Montella a anunțat un lot lărgit de 35 de jucători pentru CM 2026, iar tânărul fundaș nu se află pe listă.

Lotul Austriei pentru CM 2026

Portari : Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Brondby).

Fundaşi : David Affenbruger (Elche), Kevin Danso (Tottenham), Stefan Posch (Eintracht Frankfurt), David Alaba (Real Madrid), Philipp Lienhart (Freiburg), Philipp Mwene (Mainz), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia).

Mijlocaşi : Xaver Schlager (RB Leipzig), Stefan Posch (Eintracht Frankfurt), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Munchen), Patrick Wiemmer (Wolfsburg), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Alessandro Schöpf (Wolfsberger).

Atacanţi: Marko Arnautovic (Steaua Roşie Belgrad), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz), Alexander Prass (Hoffenheim)

Argentina, Iordania și Algeria sunt adversarele din grupe ale Austriei.

Lotul Germaniei pentru CM 2026

Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munchen), Alexander Nubel (VfB Stuttgart);

Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gros (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munchen), Malick Thiaw (Newcastle United);

Mijlocași: Aleksandar Pavlovic (Bayern Munchen), Jamal Musiala (Bayern Munchen), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munchen), Lennart Karl (Bayern Munchen), Florian Wirtz (Liverpool);

Atacanți: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Galatasaray), Nick Woltemade (Newcastle United).

Curacao, Cote d'Ivoire (Toronto) și Ecuador vor fi adversarele Germaniei din grupe.

