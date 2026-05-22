Refuzi România, nu mergi la Mondial Lista fotbaliștilor care au ales să joace pentru alte țări, dar au fost lăsați în afara lotului pentru CM 2026
Raul Florucz/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Refuzi România, nu mergi la Mondial Lista fotbaliștilor care au ales să joace pentru alte țări, dar au fost lăsați în afara lotului pentru CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 12:30
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 12:43
  • În condițiile în care naționala României nu a mai jucat de 28 de ani la un turneu final de Campionat Mondial, FRF s-a lovit în ultima perioadă de multe refuzuri din partea fotbaliștilor de origine română care au crescut în străinătate.

Cele mai recente exemple sunt atacantul Raul Florucz (24 de ani), care a ales să evolueze pentru Austria, și fundașul central Umit Akdag (22 de ani), care a jucat la echipele de juniori ale României, dar vrea să facă saltul la naționala de seniori a Turciei.

„FCSB e numai una” Mihai Stoica, ironii la adresa rivalelor Dinamo și Rapid + De ce nu a felicitat-o pe U Craiova: „Pentru ce să fac un gest fals?”
Citește și
„FCSB e numai una” Mihai Stoica, ironii la adresa rivalelor Dinamo și Rapid + De ce nu a felicitat-o pe U Craiova: „Pentru ce să fac un gest fals?”
Citește mai mult
„FCSB e numai una” Mihai Stoica, ironii la adresa rivalelor Dinamo și Rapid + De ce nu a felicitat-o pe U Craiova: „Pentru ce să fac un gest fals?”

Au refuzat România, dar văd Mondialul la TV

Pe lista celor care au refuzat să evolueze sub tricolor se mai află, printre alții, Theo Corbeanu (23 de ani, extremă dreapta, Canada), Flavius Daniliuc (25 de ani, fundaș central, Austria) sau vedeta celor de la Borussia Dortmund, Karim Adeyemi (24 de ani, extremă dreapta, Germania).

Theodor Corbeanu a evoluat timp de doi ani pentru echipele de juniori ale României, între 2017 și 2019. Ulterior, a optat pentru naționala Canadei, țara sa natală, pentru care a adunat până acum șapte selecții și a înscris de două ori.

După ce, în trecut, a refuzat FRF și a ales naționala Austriei, Daniliuc a transmis, în noiembrie 2025, după ce Basel a învins FCSB în Elveția, scor 3-1, că e deschis să mai discute cu oficialii români, deși a disputat trei meciuri pentru naționala Austriei.

Karim Adeyemi, cu mamă din România și tată din Nigeria, a disputat 11 meciuri pentru naționala Germaniei. A marcat un gol.

Naționalele alese de aceștia vor juca la CM 2026, însă realitatea arată, încă o dată, că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

Raul Florucz, Flavius Daniluc Karim Adeyemi vor fi simpli spectatori la turneul final, după ce au fost lăsați în afara lotului.

Corbeanu va urmări și el Mondialul din fața televizorului. Fotbalistul lui Toronto se recuperează după o accidentare gravă la genunchi, iar data revenirii pe gazon este necunoscută. Până în momentul de față, selecționerul Jesse Marsch nu a făcut public lotul pe care se va baza la CM.

În ceea ce îl privește pe Akdag, acesta nu a evoluat pentru Turcia într-un meci oficial până în acest moment. Vincenzo Montella a anunțat un lot lărgit de 35 de jucători pentru CM 2026, iar tânărul fundaș nu se află pe listă.

Lotul Austriei pentru CM 2026

  • Portari: Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Brondby).
  • Fundaşi: David Affenbruger (Elche), Kevin Danso (Tottenham), Stefan Posch (Eintracht Frankfurt), David Alaba (Real Madrid), Philipp Lienhart (Freiburg), Philipp Mwene (Mainz), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia).
  • Mijlocaşi: Xaver Schlager (RB Leipzig), Stefan Posch (Eintracht Frankfurt), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Sporting Braga), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Munchen), Patrick Wiemmer (Wolfsburg), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Alessandro Schöpf (Wolfsberger).
  • Atacanţi: Marko Arnautovic (Steaua Roşie Belgrad), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz), Alexander Prass (Hoffenheim)

Argentina, Iordania și Algeria sunt adversarele din grupe ale Austriei.

Lotul Germaniei pentru CM 2026

  • Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munchen), Alexander Nubel (VfB Stuttgart);
  • Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gros (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munchen), Malick Thiaw (Newcastle United);
  • Mijlocași: Aleksandar Pavlovic (Bayern Munchen), Jamal Musiala (Bayern Munchen), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munchen), Lennart Karl (Bayern Munchen), Florian Wirtz (Liverpool);
  • Atacanți: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Galatasaray), Nick Woltemade (Newcastle United).

Curacao, Cote d'Ivoire (Toronto) și Ecuador vor fi adversarele Germaniei din grupe.

Citește și

Pancu își ia adio de la CFR! VIDEO. Anunțul făcut de antrenor înainte de meciul cu FC Argeș: „Nu ascund asta”
Superliga
11:05
Pancu își ia adio de la CFR! VIDEO. Anunțul făcut de antrenor înainte de meciul cu FC Argeș: „Nu ascund asta”
Citește mai mult
Pancu își ia adio de la CFR! VIDEO. Anunțul făcut de antrenor înainte de meciul cu FC Argeș: „Nu ascund asta”
Bilete la 50 de dolari pentru CM 2026! Un mare oraș din SUA intră în „război” cu FIFA: „Ne asigurăm că oamenii muncii nu vor fi excluși”
Campionatul Mondial
09:16
Bilete la 50 de dolari pentru CM 2026! Un mare oraș din SUA intră în „război” cu FIFA: „Ne asigurăm că oamenii muncii nu vor fi excluși”
Citește mai mult
Bilete la 50 de dolari pentru CM 2026! Un mare oraș din SUA intră în „război” cu FIFA: „Ne asigurăm că oamenii muncii nu vor fi excluși”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
Cum ajungem de la scandalul Eurovision la unirea cu Republica Moldova. Ce prevedere ciudată, „probabil singura din lume”, conține Constituția din Moldova
romania cm 2026 karim adeyemi umit akdag raul florucz theodor corbeanu
Știrile zilei din sport
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Volei
09:34
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026! De ce a izbucnit conflictul
Citește mai mult
Amenință cu boicotul Scandal imens la naționala României de volei: jucătorii  se gândesc să nu se prezinte la Liga Europei și la Euro 2026 ! De ce a izbucnit conflictul
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Superliga
00:12
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Citește mai mult
Adio, CFR! Pancu și-a anunțat plecarea după meciul cu FC Argeș: „Mi se îndeplinesc toate condițiile în altă parte”
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Campionate
22.05
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Citește mai mult
Noapte lungă în Anglia Grealish și Pickford au petrecut până în zori într-un club de striptease din Manchester
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Campionate
22.05
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Citește mai mult
Chivu a cucerit Italia Ales cel mai bun antrenor din Serie A în primul sezon la Inter!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:57
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan, o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”
Pancu, acuzat de trădare Iuliu Mureșan,  o nouă replică pentru antrenor: „Până la urmă, nu a mai venit deloc!”
11:04
Florentino Perez are limuzină cu birou mobil FOTO: Președintele lui Real Madrid conduce un bolid electric de dimensiuni impresionante
Florentino Perez are limuzină cu birou mobil FOTO: Președintele lui Real Madrid conduce un bolid electric de dimensiuni impresionante
11:29
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
După Rapid, finala Cupei Scoției! Neil Lennon e în cursă spre trofeu cu o echipă din liga a 2-a. Azi, contra lui Celtic: „Ce spunea Mike Tyson?”
11:52
„Să plece la mai bine pentru el” Oficialul Universității Craiova a vorbit despre despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram: „Poate noi am greșit”
„Să plece la mai bine pentru el” Oficialul Universității Craiova a vorbit despre despre posibila plecare a lui Ștefan Baiaram: „Poate noi am greșit”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Top stiri
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Nationala
09:00
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
Citește mai mult
„Coaliție pentru a prelua AMFB” Ilie Drăgan acuză că zeci de cluburi au fost excluse de la votul pentru alegerile din 28 mai
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Superliga
22.05
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
Citește mai mult
„M-am simțit cel mai iubit jucător” FOTO: Ciprian Deac, discurs în lacrimi după ultimul meci al carierei: „Ne-ați făcut să ne simțim fotbaliști”
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Liga Campionilor
22.05
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
Citește mai mult
„În război, orice e permis” Partenere în viață, rivale în finala Ligii Campionilor: „Niciuna nu va avea milă!”
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
B365
21.05
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai
Citește mai mult
București de weekend 🩵 Noaptea Muzeelor, Asian Food Fest, Festivalul lui Bobiță, petreceri, târguri și multe altele au loc în Capitală, în perioada 22-24 mai

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 38 dinamo bucuresti 25 rapid 15 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share