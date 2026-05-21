Bătaie în tribune la baraj VIDEO Scene incredibile de la pauza meciului: familia directorului sportiv a ajuns la spital
Publicat: 21.05.2026, ora 19:06
Actualizat: 21.05.2026, ora 19:19
  • Sicilienii, antrenați de Pippo Inzaghi, au învins cu 2-0 în retur, dar pierduseră turul cu 0-3 și au fost eliminați în semifinala barajului
  • În cealaltă semifinală joacă vineri Sudtirol și Bari, 0-0 în tur

Miercuri seară, pe stadionul „Renzo Barbera” din Palermo, a avut loc un conflict în tribune, la pauză între mai mulți fani ai echipei gazdă și unii oficiali și apropiați ai clubului calabrez, cum ar fi, printre alții din familia lui Ciro Polito (director sportiv) și părinții lui Alberto Aquilani (antrenor).

VIDEO Bătaie la Palermo - Catanzaro, în semifinala barajului pentru Serie A

Videoclipul care a devenit apoi viral pe rețele îl arată pe Vincenzo, fiul directorului sportiv Ciro Polito și fotbalist în campionatul maltez, având o discuție aprinsă cu un fan local. El e apoi îndemnat de tatăl său să se așeze, pentru a nu alimenta și mai multe tensiunile.

Când se așază, un bărbat în cămașă albă vine din spate și îi spune ceva, bătându-l de două ori pe umăr. Acest gest declanșează o reacție din partea lui Polito Jr., care caută contactul fizic, scrie gazzetta.it.

Încăierarea care urmează este evidentă pentru toată lumea, directorul sportiv ridicându-se și intervenind pentru a-și apăra fiul.

A urmat o încăierare generală, care a necesitat intervenția forțelor de ordine și a Unității de Operațiuni Speciale din Italia, care au încercat să restabilească liniștea.

Președintele lui Catanzaro: „Mi-e rușine”

Surse din cadrul clubului Catanzaro au precizat pentru Sky Italia că directorul sportiv al echipei giallorossa a fost nevoit să-și însoțească fiul și soția la spital, pentru un control.

Mama antrenorului calabrezilor, Alberto Aquilani, a fost martoră la scenă și a izbucnit în lacrimi.

„Ca om din Sud, mi-e rușine. Am fost martori la scene rușinoase. Soția și fiul directorului sportiv Polito au fost atacați în tribune, la fel ca și părinții lui Aquilani, iar mama antrenorului nostru a fost în lacrimi și speriată.

Nu mă așteptam la un astfel de comportament din partea unui club precum Palermo”, a spus Floriano Noto, președintele lui Catanzaro, care nu a mers la meci.

După finalul partidei, o petardă a explodat în zonă în timp ce echipele se întorceau la vestiare, lăsând un jucător de la Catanzaro cu probleme de auz. Pe tunel ar fi avut loc conflicte fizice între jucători.

